Влада Венецуеле има дозволу да плати адвоката за Мадура и његову супругу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Власти у САД дозволиле су Влади Венецуеле да плати адвоката предсједнику Николасу Мадуру и његовој супрузи Силији Флорес, који се налазе у притвору у САД, објавио је "Њујорк тајмс".
Дописник РИА Новости раније је јавио да судија није видио безбједносне ризике за САД да дозволи Венецуели да користи државна средства за плаћање одбране свог лидера.
Тим одбране венецуеланског лидера повукао је свој захтјев за одбацивање оптужнице, рекавши да је уступак Министарства правде учинио оптужницу небитном.
"Потез америчког Министарства правде ријешио је прво велико питање у случају против Мадура", додаје се у саопштењу тима одбране Мадура.
Одбрана Мадура и његове супруге раније је тражила да се случај одбаци, тврдећи да су америчке власти блокирале плаћање за њихово правно заступање у складу са постојећим санкцијама Венецуели.
САД су 3. јануара напале Венецуелу како би ухапсиле Мадура и његову супругу. Предсједнички пар је одведен у Њујорк.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће се Мадуро и Флоресова суочити са суђењем због наводне умијешаности у нарко-тероризам и представљања пријетње за САД.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Друштво
5 ч3
Сцена
5 ч0
Савјети
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
8 ч1
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
17
17
17
12
17
05
16
59
16
59
Тренутно на програму