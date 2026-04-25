Влада Венецуеле има дозволу да плати адвоката за Мадура и његову супругу

25.04.2026 12:35

Николас Мадуро и његова супруга
Фото: Танјуг/АП

Власти у САД дозволиле су Влади Венецуеле да плати адвоката предсједнику Николасу Мадуру и његовој супрузи Силији Флорес, који се налазе у притвору у САД, објавио је "Њујорк тајмс".

Дописник РИА Новости раније је јавио да судија није видио безбједносне ризике за САД да дозволи Венецуели да користи државна средства за плаћање одбране свог лидера.

Вучић-Србија-09102025

Република Српска

Вучић упутио саучешће Додику: Нека успомена на мајку буде вјечна утјеха

Тим одбране венецуеланског лидера повукао је свој захтјев за одбацивање оптужнице, рекавши да је уступак Министарства правде учинио оптужницу небитном.

"Потез америчког Министарства правде ријешио је прво велико питање у случају против Мадура", додаје се у саопштењу тима одбране Мадура.

Одбрана Мадура и његове супруге раније је тражила да се случај одбаци, тврдећи да су америчке власти блокирале плаћање за њихово правно заступање у складу са постојећим санкцијама Венецуели.

Ковчег сахрана

Свијет

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

САД су 3. јануара напале Венецуелу како би ухапсиле Мадура и његову супругу. Предсједнички пар је одведен у Њујорк.

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће се Мадуро и Флоресова суочити са суђењем због наводне умијешаности у нарко-тероризам и представљања пријетње за САД.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег

Република Српска

Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

5 ч

0
Виктор Митић на инстаграму

Друштво

Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

5 ч

3
Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

Сцена

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

5 ч

0
Прозор, чишћење

Савјети

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач

5 ч

0

Више из рубрике

Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Свијет

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

5 ч

0
Америчка војска потопила брод у Пацифику и објавила снимак

Свијет

Објављен снимак разарања: САД потопиле брод, има мртвих

8 ч

1
Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

Свијет

Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

8 ч

0
Руковање

Свијет

Хоће ли се коначно десити ''састанак вијека''

9 ч

0

17

17

Пред Ђурђевдан обавезно унесите ову биљку у кућу: Вјерује се да штити укућане од болести и несреће

17

12

Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

17

05

Инцидент у РиТЕ Угљевик: Избио пожар на багеру

16

59

Ово су најљепша кратка имена за дјевојчице

16

59

Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

