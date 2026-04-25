Хоће ли се коначно десити ''састанак вијека''

Док се Америка бави ратом у Ирану, а мировни преговори тапкају у мјесту, Кијев је повукао неочекиван потез. Украјински предсједник Володимир Зеленски жели директан сусрет са руским лидером Владимиром Путином.
Овим је питање “састанка вијека” поново оживљено, а из Кремља стиже јасна порука: може, али у Москви.
Како је открио украјински шеф дипломатије Андриј Сибиха, Украјина снажно лобира за самит на највишем нивоу како би се “убризгала нова инјекција” дипломатији која је на ивици колапса усљед преусмјеравања америчке пажње на рат у Ирану.
Сибиха наводи да је Украјина од Турске већ затражила организацију овог сусрета, а турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган жели да максимално убрза процес и што прије организује састанак у Истанбулу.
Оно што би овај самит могло да претвори у прави историјски спектакл јесте чињеница да би у њега могао бити укључен и амерички предсједник Доналд Трамп.
Према ријечима турског министра спољних послова Хакана Фидана, и сам Трамп је заинтересован за учешће на самиту уколико се постигне споразум о прекиду ватре.
Фидан поручује да Турска покушава да приближи ставове двије зараћене стране и да Реџеп Тајип Ердоган дубоко вјерује у “дипломатију лидера”.
Иако Кијев и Анкара полажу велике наде у овај сусрет, из Москве стиже оштар одговор. Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да је Владимир Путин спреман за састанак, али ту постоји велика “квака”.
Песков је јасно ставио до знања да до директног сусрета двојице лидера може доћи само ради финализације и потписивања коначног мировног споразума. Да ствар буде још тежа за Кијев, Кремљ истиче да је Путин у сваком тренутку спреман на састанак, али искључиво у Москви.
Са друге стране, Зеленски категорички одбија било какав сусрет у Русији или Бјелорусији, поручујући да је Кијев отворен за било коју другу земљу.
Уз све то, портпарол Кремља упозорава да су шансе за брзу организацију оваквог догађаја тренутно веома мале, јер се ради о изузетно сложеном организационом послу, док, како тврди, тренутно недостаје “политичка воља Кијева”.
Свијет је тренутно свједок озбиљног дипломатског застоја након што су раније одржани преговори у Женеви и Абу Дабију “замрзнути”.
Поред тога, руска страна је још у Истанбулу раније истакла да не жели да прича само о примирју док год се не договори јасна стратегија управљања конфликтом и територијама.
Док лидери вагају своје потезе, на терену се води прави рат исцрпљивања, а интензитет украјинских напада дроновима по дубини руске територије порастао је готово четири пута у протеклој години.
Остаје да се види да ли ће Ердоган и Трамп успјети да направе чудо и доведу лидере Зеленског и Путина за исти сто у Истанбулу, упркос очигледним разликама у условима и ставовима.
Након самита Путина и Трампа на Аљасци, који је одржан у августу 2025. године, Трамп је рекао да ради на организацији састанка између руског и украјинског лидера, иако је Кремљ касније негирао да је постигнут било какав споразум.
Трамп је касније тврдио да Путин избјегава састанак са Зеленским јер га “не воли”.
Путин и Зеленски нису водили директне разговоре од почетка сукоба, а претходно су се састали током преговора у Нормандијском формату 2019. године, пише "Блиц".
