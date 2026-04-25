Logo
Large banner

Хоће ли се коначно десити ''састанак вијека''

Аутор:

АТВ
25.04.2026 08:11

Коментари:

0
Руковање
Фото: Pexels/Photo by Bia Limova

Док се Америка бави ратом у Ирану, а мировни преговори тапкају у мјесту, Кијев је повукао неочекиван потез. Украјински предсједник Володимир Зеленски жели директан сусрет са руским лидером Владимиром Путином.

Овим је питање “састанка вијека” поново оживљено, а из Кремља стиже јасна порука: може, али у Москви.

Како је открио украјински шеф дипломатије Андриј Сибиха, Украјина снажно лобира за самит на највишем нивоу како би се “убризгала нова инјекција” дипломатији која је на ивици колапса усљед преусмјеравања америчке пажње на рат у Ирану.

Доналд Трамп-10042026

Свијет

Преокрет: Иран нуди нешто што би САД могле прихватити?

Сибиха наводи да је Украјина од Турске већ затражила организацију овог сусрета, а турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган жели да максимално убрза процес и што прије организује састанак у Истанбулу.

Велика тројка у Истанбулу

Оно што би овај самит могло да претвори у прави историјски спектакл јесте чињеница да би у њега могао бити укључен и амерички предсједник Доналд Трамп.

Према ријечима турског министра спољних послова Хакана Фидана, и сам Трамп је заинтересован за учешће на самиту уколико се постигне споразум о прекиду ватре.

Фидан поручује да Турска покушава да приближи ставове двије зараћене стране и да Реџеп Тајип Ердоган дубоко вјерује у “дипломатију лидера”.

Хладан туш из Кремља

Иако Кијев и Анкара полажу велике наде у овај сусрет, из Москве стиже оштар одговор. Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је да је Владимир Путин спреман за састанак, али ту постоји велика “квака”.

илу-струја-11122025

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Песков је јасно ставио до знања да до директног сусрета двојице лидера може доћи само ради финализације и потписивања коначног мировног споразума. Да ствар буде још тежа за Кијев, Кремљ истиче да је Путин у сваком тренутку спреман на састанак, али искључиво у Москви.

Са друге стране, Зеленски категорички одбија било какав сусрет у Русији или Бјелорусији, поручујући да је Кијев отворен за било коју другу земљу.

Уз све то, портпарол Кремља упозорава да су шансе за брзу организацију оваквог догађаја тренутно веома мале, јер се ради о изузетно сложеном организационом послу, док, како тврди, тренутно недостаје “политичка воља Кијева”.

Рат дроновима букти, рјешење ни на видику

Свијет је тренутно свједок озбиљног дипломатског застоја након што су раније одржани преговори у Женеви и Абу Дабију “замрзнути”.

Поред тога, руска страна је још у Истанбулу раније истакла да не жели да прича само о примирју док год се не договори јасна стратегија управљања конфликтом и територијама.

колапс саобраћај бањалука

Бања Лука

Данас обустава саобраћаја у многим улицама у Бањалуци

Док лидери вагају своје потезе, на терену се води прави рат исцрпљивања, а интензитет украјинских напада дроновима по дубини руске територије порастао је готово четири пута у протеклој години.

Остаје да се види да ли ће Ердоган и Трамп успјети да направе чудо и доведу лидере Зеленског и Путина за исти сто у Истанбулу, упркос очигледним разликама у условима и ставовима.

“Путин не воли Зеленског”

Након самита Путина и Трампа на Аљасци, који је одржан у августу 2025. године, Трамп је рекао да ради на организацији састанка између руског и украјинског лидера, иако је Кремљ касније негирао да је постигнут било какав споразум.

Трамп је касније тврдио да Путин избјегава састанак са Зеленским јер га “не воли”.

Путин и Зеленски нису водили директне разговоре од почетка сукоба, а претходно су се састали током преговора у Нормандијском формату 2019. године, пише "Блиц".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Володимир Зеленски

Владимир Путин

Реџеп Тајип Ердоган

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Преокрет: Иран нуди нешто што би САД могле прихватити?

4 ч

0
Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

Свијет

Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

13 ч

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: САД преговарају са онима који су тренутно на власти у Ирану

13 ч

0
Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

Свијет

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

13 ч

0

  • Најновије

12

16

У погребном предузећу оскрнављено преко 200 тијела: Породице у урнама добијале цемент

12

05

Замјеник министра иностраних послова Русије упутио саучешће Додику

12

04

Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда

11

56

Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре

11

52

Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner