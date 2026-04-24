Logo
Large banner

Трамп: САД преговарају са онима који су тренутно на власти у Ирану

Аутор:

АТВ
24.04.2026 22:38

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је данас да амерички званичници сада преговарају "са људима који су тренутно на власти" у Ирану.

Трамп је раније данас изјавио да Иран планира да понуди у преговорима "нешто што ће бити у складу са захтјевима Сједињених Америчких Држава".

"Они дају понуду и мораћемо да видимо", рекао је Трамп Ројтерсу током телефонског интервјуа.

Он је изјавио да ће "Иран дати понуду усмјерену на задовољавање захтјева САД".

Европа

Свијет

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је данас да је Иран затражио нови састанак уживо са америчком владом, најављујући да ће изасланици америчког председника Џаред Кушнер и Стив Виткоф сутра отпутовати у Пакистан.

Ирански државни медији објавили су да министар спољних послова Ирана Абас Аракчи такође путује у Пакистан, али, како је јавила иранска новинска агенција Тасним, демантујући на тај начин писање америчких медија, Аракчи неће учествовати у преговорима са америчком делегацијом током своје посјете Исламабаду, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Трамп Иран преговори

Иран вијести

Иран Америка преговори

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

Свијет

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

1 ч

0
Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице

Свијет

Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице

1 ч

0
Паре

Економија

Евро мијења изглед: Стижу нове новчанице, ево која одлази у историју

1 ч

0
Мост у Чесми

Бања Лука

Мост у Чесми доноси још једну добробит Бањалучанима

1 ч

0

Више из рубрике

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

Свијет

Нова драма у Европи: Можда ће нас напасти за неколико мјесеци

1 ч

0
Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице

Свијет

Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице

1 ч

0
Градина

Свијет

Изложба о Јасеновцу први пут у згради Европског парламента

2 ч

0
Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

Свијет

Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

2 ч

0

  • Најновије

23

08

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

23

05

Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

22

58

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

22

52

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

22

49

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner