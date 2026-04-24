Трамп: САД преговарају са онима који су тренутно на власти у Ирану

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је данас да амерички званичници сада преговарају "са људима који су тренутно на власти" у Ирану.
Трамп је раније данас изјавио да Иран планира да понуди у преговорима "нешто што ће бити у складу са захтјевима Сједињених Америчких Држава".
"Они дају понуду и мораћемо да видимо", рекао је Трамп Ројтерсу током телефонског интервјуа.
Он је изјавио да ће "Иран дати понуду усмјерену на задовољавање захтјева САД".
Свијет
Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит изјавила је данас да је Иран затражио нови састанак уживо са америчком владом, најављујући да ће изасланици америчког председника Џаред Кушнер и Стив Виткоф сутра отпутовати у Пакистан.
Ирански државни медији објавили су да министар спољних послова Ирана Абас Аракчи такође путује у Пакистан, али, како је јавила иранска новинска агенција Тасним, демантујући на тај начин писање америчких медија, Аракчи неће учествовати у преговорима са америчком делегацијом током своје посјете Исламабаду, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Тренутно на програму