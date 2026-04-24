Возач из БиХ под утицајем кокаина изазвао удес: Очекују га озбиљне посљедице

АТВ
24.04.2026 22:32

Фото: Pixabay

Држављанин Босне и Херцеговине изазвао је удес у данском граду Роскилде, али би посљедице по њега могле бити озбиљније од уобичајене пријаве за угрожавања безбједности саобраћаја.

Наиме, до удеса је дошло јуче, 23. априла када је возач из Босне и Херцеговине покушао да скрене лијево, али је притом изгубио контролу над возилом, прешао у супротну траку и ударио у други аутомобил. У самом удесу, није било повријеђених.

Када је полиција стигла на лице мјеста, одмах су примијетили да се возач из БиХ не понаша уобичајено. Тада су 22-годишњем возачу урадили тест на дрогу, који је показао да је позитиван на кокаин. Након тога је приведен како би се урадиле додатне анализе крви, и оне су биле позитивне.

Међутим, проблем је настао јер је држављанин БиХ у Данској боравио без икакве пријаве или мјеста боравишта стога је његов случај прослијеђен данској Имиграционој служби, која ће поступити у складу са Законом о странцима. У крајњем случају, могао би бити и депортован, преносе Независне.

