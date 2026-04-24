Logo
Large banner

Познато ко је рањен у пуцњави у БиХ: У питању су браћа

Аутор:

АТВ
24.04.2026 22:03

Коментари:

0
Пуцњава у ресторану у Сарајеву
Фото: Screenshot / Avaz

У пуцњави која се догодила у петак навече, 24. априла, у насељу Седреник у Сарајеву рањени су браћа Недим и Нихад Ливњак, пишу федерални медији, не наводећи изворе.

Пуцњава се догодила у 19.25 у башти угоститељског објекта “Мињо”. сазнаје "Кликс".

Амер Инајетовић

Хроника

Ово је особа за којом се трага након пуцњаве у ресторану у Сарајеву

Полиција трага за Алмером Инајетовићем након пуцњаве. Он се сумњичи да је ранио браћу која су се налазиле у башти ресторана 7 шума “Мињо”.

Како је раније потврдила потпарол Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић, двије рањене особе превезене су у болницу гдје им се утврђује степен повреда.

Јасеновац

Свијет

О догађају је обавијештен дежурни кантонални тужилац, а полицијски службеници су на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алмер Инајетовић

Амер Инајетовић

Пуцњава

Сарајево

Полиција

потрага

Недим и Нихад Ливњак

Нихад Ливњак

Недим Ливњак

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner