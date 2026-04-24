Logo
Large banner

Ово је особа за којом се трага након пуцњаве у ресторану у Сарајеву

Аутор:

АТВ
24.04.2026 21:56

Коментари:

0
Амер Инајетовић
Фото: Screenshot

Полиција трага за Алмером Инајетовићем након пуцњаве у сарајевском насељу Седреник, у петак, 24. априла. Од прије је познат полицији због сукоба са законом.

Ово сазнаје портал "Аваза", наводећи како се он сумњичи да је ранио двије особе које су се налазиле у башти ресторана 7 шума "Мињо".

Полиција ФБиХ

Хроника

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

Двије особе су пребачене у болницу на указивање љекарске помоћи након пуцњаве.

Алмер Инајетовић је од раније познат полицији, више пута је осуђиван, а крајем прошле године рањен у Старом Граду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Сарајево

Полиција

потрага

Алмер Инајетовић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Откривен идентитет страдалог: Огласила се полиција о трагедији код Приједора

2 ч

0
Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

Хроника

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

3 ч

0
Полиција Републике Српске увиђај

Хроника

Трагедија код Приједора: Моториста погинуо у судару с трактором

3 ч

0
У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић

Хроника

Огласило се Тужилаштво о ухапшеном адвокату Бобану Савићу

5 ч

0

  • Најновије

23

08

Отровао се Марин Чилић, отказан меч

23

05

Путин добио упозорење: Чека те 1917. година

22

58

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

22

52

И то је могуће: БиХ проглашена најпопуларнијом у Европи

22

49

Спремите се за спектакл: Ево како изгледа распоред за плеј-оф Евролиге

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner