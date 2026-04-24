Ово је особа за којом се трага након пуцњаве у ресторану у Сарајеву

Полиција трага за Алмером Инајетовићем након пуцњаве у сарајевском насељу Седреник, у петак, 24. априла. Од прије је познат полицији због сукоба са законом.
Ово сазнаје портал "Аваза", наводећи како се он сумњичи да је ранио двије особе које су се налазиле у башти ресторана 7 шума "Мињо".
Двије особе су пребачене у болницу на указивање љекарске помоћи након пуцњаве.
Алмер Инајетовић је од раније познат полицији, више пута је осуђиван, а крајем прошле године рањен у Старом Граду.
