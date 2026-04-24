Откривен идентитет страдалог: Огласила се полиција о трагедији код Приједора

Стеван Лулић
24.04.2026 21:24

Фото: АТВ

Возач мопеда погинуо је у трагичној несрећи која се у петак навече догодила у мјесту Камичани код Приједора. О трагедији се огласила полиција након увиђаја.

Полицијска управа Приједор потврдила је да је у несрећи смртно страдао Приједорчанин И.С. који се сударио с трактором.

Како су навели из полиције, за воланом трактора био је његов суграђанин С.С..

"Полицијској управи Приједор данас око 17,25 часова пријављено је да се на локалном путу у мјесту Камичани у Приједору догодила саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило повреде опасне по живот", потврдили су из ПУ Приједор.

Упућен је и апел свим возачима након најновије трагедије.

"Полицијска управа Приједор апелује на све учеснике у саобраћају да максимално поштују саобраћајна правила и прописе, јер одговорним понашањем доприносимо својој безбједности и безбједности свих других учесника", поручила је приједорска полиција.

