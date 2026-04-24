Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

Дјечак (13) повријеђен је на углу Темеринске и Приморске улице у Новом Саду када се, наводно, активирала нека врста експлозивне направе.
Како пише Блиц, направа је нађена у смећу, а дјечаку је повријеђена рука.
Он је превезен у дјечју болницу и према првим сазнањима, није животно угрожен.
