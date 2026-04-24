Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

АТВ
24.04.2026 17:22

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Након више од два мјесеца борбе у болници је преминуо Никица Сердар – Пићо, који је повријеђен у несрећи14. фебруара на магистралном путу Јајце – Језеро.

Након несреће, у којој је задобио тешке тјелесне повреде, Сердар је хоспитализован те превезен на даље лијечење у Сарајево. Упркос напорима љекара и вишемјесечној борби за живот, данас је, нажалост, подлегао повредама.

Вијест о његовој смрти дубоко је потресла породицу, пријатеље и суграђане.

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

Никица Сердар преминуо је у 59. години живота. Посљедњи испраћај биће обављен у суботу, 25. априла 2026. године у 15:00 сати на гробљу Врбица.

Више из рубрике

Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

49 мин

0
Саобраћајна несрећа на аутопуту ”9. јануар”

Хроника

Аутопутем возио пијан у контра смјеру: Биланџија оптужен за погибију Прњаворчанина

2 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Инцидент у џамији у БиХ: Каишем ударио дијете

2 ч

1
”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића

Хроника

”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића

3 ч

5

  • Најновије

17

55

Метеоролошки шок: Након врелог викенда враћа се снијег

17

37

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

17

33

Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

17

32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

17

22

