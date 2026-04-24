Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

Након више од два мјесеца борбе у болници је преминуо Никица Сердар – Пићо, који је повријеђен у несрећи14. фебруара на магистралном путу Јајце – Језеро.
Након несреће, у којој је задобио тешке тјелесне повреде, Сердар је хоспитализован те превезен на даље лијечење у Сарајево. Упркос напорима љекара и вишемјесечној борби за живот, данас је, нажалост, подлегао повредама.
Вијест о његовој смрти дубоко је потресла породицу, пријатеље и суграђане.
Никица Сердар преминуо је у 59. години живота. Посљедњи испраћај биће обављен у суботу, 25. априла 2026. године у 15:00 сати на гробљу Врбица.
