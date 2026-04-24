Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

24.04.2026 17:07

На магистралном путу М16, на дионици Јајце – Травник, у мјесту Винац, данас, 24. априла се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа погинула.

Према потврђеним информацијама, у несрећи су учествовали мотоцикл и путничко возило.

Том приликом смртно је страдала женска особа, док је мушкарац задобио теже тјелесне повреде те је превезен у Општу болницу Јајце, гдје му се указује љекарска помоћ.

Да ли се Ђурђевдан ове године слави мрсно или посно?

Како сазнаје портал "Јајце Онлајн", ријеч је о држављанима Холандије.

На мјесту несреће у току је увиђај који обављају припадници Полицијске управе Јајце, а више информација о околностима ове трагедије биће познато након завршетка истраге.

Више из рубрике

Саобраћајна несрећа на аутопуту ”9. јануар”

Аутопутем возио пијан у контра смјеру: Биланџија оптужен за погибију Прњаворчанина

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Инцидент у џамији у БиХ: Каишем ударио дијете

”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића

Оптужен за породично насиље: Шољом кафе гађао икону, мајка побјегла у шупу

Метеоролошки шок: Након врелог викенда враћа се снијег

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

