Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

Аутор:АТВ
На магистралном путу М16, на дионици Јајце – Травник, у мјесту Винац, данас, 24. априла се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа погинула.
Према потврђеним информацијама, у несрећи су учествовали мотоцикл и путничко возило.
Том приликом смртно је страдала женска особа, док је мушкарац задобио теже тјелесне повреде те је превезен у Општу болницу Јајце, гдје му се указује љекарска помоћ.
Како сазнаје портал "Јајце Онлајн", ријеч је о држављанима Холандије.
На мјесту несреће у току је увиђај који обављају припадници Полицијске управе Јајце, а више информација о околностима ове трагедије биће познато након завршетка истраге.
