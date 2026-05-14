Градови у којима жива скаче и изнад 50° степени Целзијуса

Становници неколико градова широм свијета не доживљаваки љето само као годишње доба, већ као непрекидну борбу са екстремним врућинама током цијеле године.
У овим мјестима врућина није само временска прилика, већ дио идентитета града. Ипак, људи настављају да живе у овим ужареним срединама, прилагођавајући се, опстајући и усавршавајући коришћење крема за сунчање и праћење УВ индекса.
Ово су нека од најтоплијих мјеста на свијету у којима се жива пење и изнад 50 степени, а у којима људи заиста живе, рангирана према просјечним дневним љетњим температурама.
Рекордна температура: 50 степени Целзијуса
Финикс у Аризони налази се у Сонорској пустињи на југозападу САД. Град има дуга и изузетно врела љета, док су зиме кратке и више подсјећају на љето у другим дијеловима земље.
Просјечна дневна температура од маја до септембра прелази 37 степени Целзијуса.
Љетње температуре редовно достижу између 41 и 43 степена, а ни ноћи не доносе велико олакшање. Рекордна температура износила је око 50 степени Целзијуса.
Становници Финикса очигледно не маре превише за екстремне услове јер популација града и даље расте. Слично као у Дохи, развој града подржавају масовна употреба клима уређаја, архитектура прилагођена врућинама, садња дрвећа ради стварања хлада и пажљиво управљање водним ресурсима.
Данас је Финикс један од најпознатијих пустињских градова на свијету у којем живот не само да опстаје већ и напредује упркос екстремној врућини.
Рекордна температура: 49,4 степена Целзијуса
Шри Ганганагар налази се у сјеверозападној индијској држави Раџастан, близу границе са Пакистаном, у области пустиње Тар.
Град се од априла до септембра суочава са дневним температурама вишим од 38 степени Целзијуса, као и честим пјешчаним олујама током маја и јуна.
Рекордна температура од 49,4 степена забиљежена је 2025. године, што га сврстава међу најтоплија насељена мјеста на свијету.
Живот у овом граду потпуно је прилагођен врућини, па становници већину активности обављају у хладнијим дијеловима дана.
Опсежан систем наводњавања путем канала Ганга одржава област изненађујуће плодном, због чега је регион познат као "житница Раџастана".
Рекордна температура: 50,4 степена Целзијуса
Доха, главни град Катара, налази се на сјевероисточној обали Арапског полуострва уз Персијски залив.
Град је познат по екстремно врелој пустињској клими са дугим, веома топлим љетима и кратким, благим зимама.
Најнижа температура током године износи око 22 степена Целзијуса у јануару, док током врхунца љета дневне температуре често прелазе 38 степени Целзијуса, уз додатни осјећај спарине због влаге из Персијског залива.
Температуре су овдје достизале чак 50,4 степена Целзијуса.
Упркос суровој клими, Доха је постала велики метрополитански центар.
Становници се прилагођавају захваљујући модерној инфраструктури, широкој употреби клима уређаја и урбанистичким рјешењима осмишљеним за екстремне врућине.
Рекордна температура: 50,5 степени Целзијуса
Индио се налази у долини Кочела у јужној Калифорнији и суочава се са неким од најинтензивнијих врућина међу америчким градовима.
Просјечне температуре усред љета крећу се око 37 степени Целзијуса, док ведро небо и сув пустињски ваздух додатно појачавају осјећај топлоте. Топло вријеме доминира током већег дијела године, уз врло кратке периоде освјежења.
У Индију је забиљежена рекордна температура од чак 50,5 степени Целзијуса.
И поред екстремних услова, град одржава стабилан број становника захваљујући пољопривреди и великим фестивалима који привлаче посјетиоце чак и под немилосрдним сунцем.
Рекордна температура: 46,7 степени Целзијуса
Џизан се налази на југозападној обали Саудијске Арабије уз Црвено море и познат је као једно од најтоплијих мјеста на свијету у којима људи живе.
Љета су посебно тешка, са просјечним дневним температурама око 35 степени Целзијуса, док влага из мора додатно појачава осјећај спарине.
Чак ни ван љетње сезоне температуре ријетко значајно падају, а максимуми од око 46,7 степени Целзијуса показују колико клима може бити екстремна.
Ипак, Џизан има бројно становништво и важан је лучки и пољопривредни центар познат као "воћна корпа" региона, преноси Нова.
Захваљујући обалској клими, околна подручја производе велике количине манга и другог тропског воћа.
