Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

Аутор:АТВ
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Маскирани разбојник је уз пријетњу пиштољем украо око 2.000 КМ из кладионице у Источној Илиџи.
Разбојништво је почињено јуче око 18.30 часова, када је непознато маскирано лице уз пријетњу употребе ватреног оружја украло новац од раднице спортске кладионице и побјегло.
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Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ
Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да припадници Полицијске странице Источна Илиџа предузимају мјере и радње на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела разбојништво.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
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