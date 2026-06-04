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Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 11:52

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Опљачкана још једна кладионица: Маскирани разбојник однио око 2.000 КМ
Фото: ATV

Маскирани разбојник је уз пријетњу пиштољем украо око 2.000 КМ из кладионице у Источној Илиџи.

Разбојништво је почињено јуче око 18.30 часова, када је непознато маскирано лице уз пријетњу употребе ватреног оружја украло новац од раднице спортске кладионице и побјегло.

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Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да припадници Полицијске странице Источна Илиџа предузимају мјере и радње на расвјетљавању и проналаску извршиоца кривичног дјела разбојништво.

О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источна Илиџа

кладионица

Пљачка

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