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Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

Аутор:

АТВ
04.06.2026 10:21

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Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

Мушкарац М.Т. (35) тешко је повријеђен када је пао док је поправљао кров куће у једном приградском насељу у Бањалуци.

Незгода се десила јутрос, а на терену су били љекари Службе хитне помоћи и полиција.

Превезен је у болницу, а како сазнаје Глас Српске, повријеђена му је кичма.

Према информацијама, он се попео на кров да нешто поправи, али су му се у једном тренутку оклизнуле мердевине, због чега је изгубио равнотежу и пао са висине.

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Тагови :

пао са крова Бањалука

Бањалука

несрећа

УКЦ Републике Српске

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