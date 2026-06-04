Тешка несрећа у Бањалуци: Мушкарац пао док је покушавао да поправи кров куће

Аутор:АТВ
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Мушкарац М.Т. (35) тешко је повријеђен када је пао док је поправљао кров куће у једном приградском насељу у Бањалуци.
Незгода се десила јутрос, а на терену су били љекари Службе хитне помоћи и полиција.
Превезен је у болницу, а како сазнаје Глас Српске, повријеђена му је кичма.
Према информацијама, он се попео на кров да нешто поправи, али су му се у једном тренутку оклизнуле мердевине, због чега је изгубио равнотежу и пао са висине.
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