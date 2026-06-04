Претучена трудница: Мушкарац жену шутнуо у стомак, хитно пребачена на клинику

Аутор:АТВ
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На Гундулићевом венцу у Београду, у понедjељак увече, дошло је до насиља у породици. Мушкарац (35) је жену (24), која је у шестом мjесецу трудноће, псовао, омаловажавао, пријетио да ће је убити након чега је и физички напао, незванично сазнаје Телеграф.
Трудницу је гурао рукама, а затим стезао и стискао и задао јој ударце по тијелу, као и ударац ногом у стомак. Потом се удаљио из стана.
Повријеђеној трудници је љекарска помоћ указана у ГАК Народни фронт, док се за починиоцем трага.
Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
(Телеграф)
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