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Претучена трудница: Мушкарац жену шутнуо у стомак, хитно пребачена на клинику

Аутор:

АТВ
04.06.2026 08:26

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trudnica trudnoća majka porodilja
Фото: Pexel/Amina Filkins

На Гундулићевом венцу у Београду, у понедjељак увече, дошло је до насиља у породици. Мушкарац (35) је жену (24), која је у шестом мjесецу трудноће, псовао, омаловажавао, пријетио да ће је убити након чега је и физички напао, незванично сазнаје Телеграф.

Трудницу је гурао рукама, а затим стезао и стискао и задао јој ударце по тијелу, као и ударац ногом у стомак. Потом се удаљио из стана.

Повријеђеној трудници је љекарска помоћ указана у ГАК Народни фронт, док се за починиоцем трага.

Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

(Телеграф)

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Подијели:

Тагови :

претучена трудница

беба

Нападач

Београд

насиље у породици

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