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Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак

Аутор:

АТВ
03.06.2026 22:56

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Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак
Фото: pexels

На Гундулићевом вијенцу у Београду, у понедјељак увече, дошло је до насиља у породици. Мушкарац (35) је трудницу (24), која је у шестом мјесецу трудноће, псовао, омаловажавао, пријетио да ће је убити након чега је и физички напао.

Трудницу је гурао рукама, а затим стезао и стискао и задао јој ударце по тијелу, као и ударац ногом у стомак. Потом се удаљио из стана, сазнаје Телеграф.рс.

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Повријеђеној трудници је љекарска помоћ указана у ГАК Народни фронт, док се за починиоцем трага.

Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

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Тагови :

Београд

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трудница

претукао трудницу

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