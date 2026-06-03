Трудници пријетио да ће је убити, па је брутално претукао: Ударао је ногом у стомак

Аутор:АТВ
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На Гундулићевом вијенцу у Београду, у понедјељак увече, дошло је до насиља у породици. Мушкарац (35) је трудницу (24), која је у шестом мјесецу трудноће, псовао, омаловажавао, пријетио да ће је убити након чега је и физички напао.
Трудницу је гурао рукама, а затим стезао и стискао и задао јој ударце по тијелу, као и ударац ногом у стомак. Потом се удаљио из стана, сазнаје Телеграф.рс.
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Повријеђеној трудници је љекарска помоћ указана у ГАК Народни фронт, док се за починиоцем трага.
Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
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