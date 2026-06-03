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Мушкарац у БиХ ухапшен због сумње да је покушао убити жену

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:48

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Завидовићи лишили су слободе мушкарца Б. Н. (1981) из Завидовића због постојања основа сумње да је починио кривично дјело убиство у покушају, саопштено је из МУП-а ЗДК.

Како је потврђено, хапшење је услиједило након пријаве која је полицији упућена 2. јуна 2026. године у 18:20 сати. Дежурни медицински техничар Службе хитне медицинске помоћи Завидовићи обавијестио је полицију да је у њихове просторије довезена Х. С. из Завидовића са повредама нанесеним хладним оружјем – ножем.

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Повријеђена жена је задобила лакше тјелесне повреде, које су констатоване у Кантоналној болници Зеница.

Б. Н. је, због сумње да је починио кривично дјело убиство у покушају, лишен слободе и задржан у просторијама за задржавање, гдје је над њим проведена криминалистичка обрада.

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Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице Завидовићи, а истрага и документовање случаја се настављају.

(Аваз)

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Тагови :

Завидовићи

хапшење

покушај убиства

МУП ЗДК

болница

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