Превозници из БиХ заглављени на граници због НЦТС П6 система

Аутор:АТВ
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Превозници из БиХ суочени су с вишедневним чекањима на границама са Хрватском због проблема у функционисању новог европског царинског система НЦТС П6, који је, према њиховим тврдњама, довео до застоја и колапса.
На више граничних прелаза формиране су километарске колоне камиона које већ данима чекају на прелазак границе према Европској унији.
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Наиме, како истичу наши саговорници, посљедице ове ситуације већ осјећају бројне компаније из Босне и Херцеговине које извозе робу на европско тржиште.
Игор Бебен, предсједник Удружења друмских превозника Републике Српске и члана Конзорцијума "Логистика БиХ", казао је за "Независне новине" да је Хрватска од 1. јуна увела систем НЦТС П6 на граничним прелазима који још није у потпуности функционалан.
"Због тога долази до застоја и колапса у теретном саобраћају на појединим прелазима", казао је Бебен.
Навео је да систем није спреман за нови начин рада, због чега се не могу правовремено упућивати камиони са границе ка Европској унији.
"Систем није спреман, а они су га фактички пустили у рад. Не могу се одрадити Т1 декларације како би се камиони могли усмјеравати са границе према Европској унији. Софтвер не функционише како треба", рекао је Бебен.
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Према његовим ријечима, на граничним прелазима Градишка и Изачић дошло је до потпуног застоја у раду, док прелази попут Градине и Велике Кладуше функционишу отежано, гдје се, како је навео, пропушта тек један камион на сат и по.
"Чека се до даљњег, и већ се чека данима. Проблеми се не могу ријешити", додао је Бебен.
Он је истакао да је у сриједу ујутру разговарао и са хрватским царинским службеницима, који, како каже, такође немају могућност да ријеше насталу ситуацију.
"Буквално су и они немоћни, јер је то начин функционисања који је прописала Европска унија", рекао је он.
Бебен је нагласио да софтвер није у потпуности развијен да прихвати теретни промет на одговарајући начин, те да је тренутно неизвјесно када би проблем могао бити ријешен.
Никола Грбић, предсједник Удружења за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске, казао је за "Независне новине" да камиони на граничним прелазима чекају и више од 48 сати због нових процедура које је увела Хрватска, што ствара велике проблеме превозницима и додатне гужве на границама.
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Грбић је навео да је Хрватска увела нови систем најаве уласка у Европску унију, који се мора обавити прије доласка на граничне прелазе, што, како каже, додатно усложњава процедуре за превознике.
"Уведена су нова правила која превознике остављају да по неколико дана стоје на граничним прелазима. Камиони чекају и по 48 сати и више", рекао је Грбић.
Он истиче да се превозници готово свакодневно суочавају с новим проблемима, те да би се, према његовом мишљењу, оваква ситуација могла наставити до уласка Босне и Херцеговине у Европску унију, чији је рок, како наводи, неизвјестан.
"Ово је убитачно за сектор. Огромна је штета и за привреднике и за превознике. Због свега овога нам одлазе возачи, јер нико не жели да проводи по 48 сати на граници", рекао је Грбић.
Додао је да су људи на терену често без основних услова, те да се проблеми годинама понављају без адекватног рјешења.
НЦТС П6 је европски дигитални транзитни систем који повезује државе чланице ЕУ и земље заједничког транзита. Омогућава праћење кретања робе од отпремнице до одредишта у реалном времену.
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Главна новина је увођење комбиноване декларације. Привредни субјекти који превозе робу више не морају одвојено да подносе транзитну декларацију и улазну сажету декларацију (ЕНС). Систем спаја све податке у једну јединствену декларацију, чиме се убрзава процес и смањује администрација.
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