У петак штрајк упозорења здравствених радника

Аутор:АТВ
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Синдикати здравствених радника Ливањског кантона најавили су за петак, 5. јун, получасовни штрајк упозорења, јер са кантоналном Владом и ресорним министарством нису успјели да ријеше отворена питања у вези са положајем запослених у здравству.
Штрајк организују Синдикат љекара Ливањског кантона, Струковни синдикат медицинских сестара и техничара, те Синдикат помоћних радника у дјелатности здравства, а биће одржан током паузе за одмор, од 10.00 до 10.30 часова.
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Они желе упозорити кантоналну Владу и Министарство рада, здравства, социјалне заштите и прогнаних на потребу интензивирања социјалног дијалога и рјешавања захтјева запослених у здравству.
У заједничком саопштењу ових синдиката истакнуто је да упркос упућеним дописима и захтјевима за састанке нису добили одговоре на кључна питања, због чега сматрају да је социјални дијалог изостао.
Синдикални представници поручили су да је штрајк упозорења први корак у заштити економских и радно-правних интереса запослених, али и да остају отворени за разговоре те позивају кантоналну Владу и надлежно министарство на наставак преговора.
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Протестна акција обухватиће Кантоналну болницу Ливно, те домове здравља у Ливну, Томиславграду, Купресу, Дрвару и Гламочу.
(СРНА)
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