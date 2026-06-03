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У петак штрајк упозорења здравствених радника

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:05

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доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Синдикати здравствених радника Ливањског кантона најавили су за петак, 5. јун, получасовни штрајк упозорења, јер са кантоналном Владом и ресорним министарством нису успјели да ријеше отворена питања у вези са положајем запослених у здравству.

Штрајк организују Синдикат љекара Ливањског кантона, Струковни синдикат медицинских сестара и техничара, те Синдикат помоћних радника у дјелатности здравства, а биће одржан током паузе за одмор, од 10.00 до 10.30 часова.

крвни притисак

Здравље

Зашто је низак крвни притисак опасан?

Они желе упозорити кантоналну Владу и Министарство рада, здравства, социјалне заштите и прогнаних на потребу интензивирања социјалног дијалога и рјешавања захтјева запослених у здравству.

У заједничком саопштењу ових синдиката истакнуто је да упркос упућеним дописима и захтјевима за састанке нису добили одговоре на кључна питања, због чега сматрају да је социјални дијалог изостао.

Синдикални представници поручили су да је штрајк упозорења први корак у заштити економских и радно-правних интереса запослених, али и да остају отворени за разговоре те позивају кантоналну Владу и надлежно министарство на наставак преговора.

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Протестна акција обухватиће Кантоналну болницу Ливно, те домове здравља у Ливну, Томиславграду, Купресу, Дрвару и Гламочу.

(СРНА)

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Тагови :

Штрајк

здравствени радник

Ливањски кантон

доктори

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