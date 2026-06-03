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Француска казнила Шејн са 22 милиона евра

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:47

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Паре
Фото: Unsplash

Француске власти изрекле су платформи за брзу моду Шејн казну од 22 милиона евра због, како наводе, озбиљних кршења прописа који се односе на заштиту потрошача.

Одлуку је саопштио француски министар трговине Серге Папин, истичући да су надлежни органи током контроле утврдили више неправилности, укључујући пропусте везане за право купаца на одустајање од куповине, као и недовољну транспарентност у пружању обавезних информација.

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Међу замјеркама које су изнијеле француске институције налази се и начин на који компанија информише јавност о утицају својих производа на околину.

“Не кажњавамо грешке, већ читав систем”, поручио је Папин, наглашавајући да се ради о пословним праксама које, према оцјени власти, заобилазе правила заштите потрошача.

Француски министар упозорио је и да такав начин пословања ствара нелојалну конкуренцију компанијама које послују у складу са законским прописима, те најавио наставак надзора над дигиталним трговинским платформама.

Из компаније Шејн одбацили су оптужбе и саопштили да сматрају како је изречена казна неразмјерна и дискриминаторна. Наводе да током поступка није утврђена конкретна штета за потрошаче те да нису упознати са жалбама купаца које би потврдиле наводе регулатора.

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Француска управа за тржишно такмичење, заштиту потрошача и сузбијање превара (ДГЦЦРФ) саопштила је да се санкције односе на питања сљедивости производа, еколошких тврдњи, права купаца на одустајање од куповине те рокова испоруке.

Овом одлуком укупан износ казни које су француске власти изрекле Шејну премашио је 210 милиона евра. Подсјетимо, ова компанија је и прошле године у Француској кажњена са 40 милиона евра, док је Европска комисија недавно изрекла казну од 200 милиона еура кинеској платформи Тему.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Француска

Казна

Шејн

Европа

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