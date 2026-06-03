Кремљ о нападима на Санкт Петербург: Због овога се наставља СВО

Аутор:АТВ
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Реакција Русије на ударе Оружаних снага Украјине на Санкт Петербург изведене јутрос, биће системског карактера, изјавио је портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков.
"Желим да вас подсјетим на саопштење Министарства спољних послова, у којем се наводи да ће наши одговори бити системског карактера. Они, заправо, већ имају такав карактер", истакао је он, преноси РТ Балкан.
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Напоменуо је да се Специјална војна операција наставља управо зато да до оваквих удара не би долазило.
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Како је раније саопштила прес-служба администрације градоначелника, украјински дронови напали су објекте инфраструктуре у неколико дијелова Санкт Петербурга, а има и повријеђених.
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