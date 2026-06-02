Сукоб у Украјини могао би да се заврши до краја дана ако Владимир Зеленски нареди својим снагама да се повуку из руских региона, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Што се тиче Зеленског и завршетка рата до краја године: рат би могао да се заврши до краја дана, о томе смо такође више пута говорили. Да би се то постигло, Зеленски мора да нареди својим оружаним снагама да напусте територију руских региона“, рекао је Песков, коментаришући изјаве из Кијева.
Коментаришући напад на колеџ у Старобељску, у коме је погинула 21 особа, Песков је истакао да он никада није био војни објекат.
„Тамо су увијек били млади људи, дјеца која су тамо студирала. Углавном дјевојчице. И кијевски режим је то врло добро знао“, нагласио је портпарол.
„Они су свјесно, апсолутно намјерно гађали колеџ. На то указује састав дронова, техничке карактеристике и коришћена средства везе. Све је то већ утврђено и јавно саопштено“, додао је Песков.
Према његовим ријечима, ако Кијев свјесно врши нехумане терористичке нападе на цивиле и дјецу, то означава потпуно другачију парадигму сукоба.
Русија је и даље отворена за мировне преговоре са украјинском страном, рекао је Песков.
Он је рекао да и даље траје пауза у преговорима са Украјином, али да Москва, без обзира на то, одржава везе са САД постојећим каналима.
„Предсједник је и у Астани говорио о томе да је преговарачки процес на паузи. Али, то не значи да са Американцима нема контаката. Контакти се одржавају постојећим каналима“, рекао је портпарол.
Истовремено, Песков је подсјетио да је Русија увијек истицала да предност даје остваривању циљева у Украјини мирним путем.
„Одувијек смо говорили да, без обзира на све, преферирамо постизање наших циљева мирним путем. Стога ћемо постићи наше циљеве и спремни смо да их постигнемо мирним путем, кроз мировне преговоре. Ако не, ако друга страна настави да одуговлачи процес, одбијајући праве мировне преговоре и озбиљне одлуке које ће отворити пут мирном рјешењу, специјална војна операција ће се наставити“, нагласио је Песков.
Он је додао да Русија изводи систематске ударе на војну инфраструктуру кијевског режима у Кијеву и другим градовима, што је наведено у недавној изјави руског Министарства спољних послова.
