Logo
Large banner

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:39

Коментари:

0
Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...
Фото: Russian Defense Ministry Press Service

Сукоб у Украјини могао би да се заврши до краја дана ако Владимир Зеленски нареди својим снагама да се повуку из руских региона, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

„Што се тиче Зеленског и завршетка рата до краја године: рат би могао да се заврши до краја дана, о томе смо такође више пута говорили. Да би се то постигло, Зеленски мора да нареди својим оружаним снагама да напусте територију руских региона“, рекао је Песков, коментаришући изјаве из Кијева.

О нападу на колеџ у Старобељску

Коментаришући напад на колеџ у Старобељску, у коме је погинула 21 особа, Песков је истакао да он никада није био војни објекат.

„Тамо су увијек били млади људи, дјеца која су тамо студирала. Углавном дјевојчице. И кијевски режим је то врло добро знао“, нагласио је портпарол.

„Они су свјесно, апсолутно намјерно гађали колеџ. На то указује састав дронова, техничке карактеристике и коришћена средства везе. Све је то већ утврђено и јавно саопштено“, додао је Песков.

Према његовим ријечима, ако Кијев свјесно врши нехумане терористичке нападе на цивиле и дјецу, то означава потпуно другачију парадигму сукоба.

Москва отворена за преговоре; Одржавамо контакте са САД

Русија је и даље отворена за мировне преговоре са украјинском страном, рекао је Песков.

Он је рекао да и даље траје пауза у преговорима са Украјином, али да Москва, без обзира на то, одржава везе са САД постојећим каналима.

„Предсједник је и у Астани говорио о томе да је преговарачки процес на паузи. Али, то не значи да са Американцима нема контаката. Контакти се одржавају постојећим каналима“, рекао је портпарол.

Истовремено, Песков је подсјетио да је Русија увијек истицала да предност даје остваривању циљева у Украјини мирним путем.

„Одувијек смо говорили да, без обзира на све, преферирамо постизање наших циљева мирним путем. Стога ћемо постићи наше циљеве и спремни смо да их постигнемо мирним путем, кроз мировне преговоре. Ако не, ако друга страна настави да одуговлачи процес, одбијајући праве мировне преговоре и озбиљне одлуке које ће отворити пут мирном рјешењу, специјална војна операција ће се наставити“, нагласио је Песков.

Он је додао да Русија изводи систематске ударе на војну инфраструктуру кијевског режима у Кијеву и другим градовима, што је наведено у недавној изјави руског Министарства спољних послова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Кремљ

Кијев

Дмитриј Песков

Руска војна операција 2026

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је отправнику послова Амбасаде Русије у БиХ Андреју Морозову за принципијелну позицију Руске Федерације, досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума и уставне позиције два ентитета и три конститутивна народа.

БиХ

"Захвалност Русији за досљедно поштовање Дејтонског споразума"

44 мин

0
Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

Свијет

Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

4 ч

0
Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

Економија

Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

4 ч

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Свијет

Небензја: ЕУ затвара очи од пред злочинима Кијева

14 ч

0

Више из рубрике

саобраћај поплава киша

Свијет

Двије европске земље се спремају за хаварију

1 ч

0
медвјед звијер дивља животиња

Свијет

Медвјед напао и повриједио 4 особе

1 ч

0
Номинован за амбасадора: Ко је Роналд Џонсон и шта је писао о БиХ?

Свијет

Номинован за амбасадора: Ко је Роналд Џонсон и шта је писао о БиХ?

4 ч

0
Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

Свијет

Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

4 ч

0

  • Најновије

12

54

Додик: За нови вртић у Угљевику одобрена средства у износу од 4,5 милиона КМ

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner