Жесток одговор Русије: "Тукли" хиперсоничним ракетама циљеве широм Украјине

Руске оружане снаге су у ноћи између 1. и 2. јуна, као одговор на терористичке нападе Кијева, извеле масован удар, укључујући и хиперсоничним ракетама, на предузећа одбрамбено-индустријског комплекса, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Ноћас су, као одговор на терористичке акте кијевског режима, Оружане снаге Руске Федерације извеле масован удар високопрецизним оружјем дугог домета из ваздуха, са копна и мора, укључујући хиперсоничне аеробалистичке ракете, као и ударне беспилотне летјелице, по предузећима одбрамбено-индустријског комплекса", наводи се у саопштењу.
Истиче се да су циљеви напада остварени и да су сви предвиђени објекти погођени.
Како су напоменули, погођени су објекти у Кијеву, Запорожју које је под контролом Оружаних снага Украјине, Харкову и Дњепропетровску, као и у Полтавској, Хмељницкој и Сумској области.
Осим тога, током напада погођени су и објекти украјинске горивне и транспортне инфраструктуре који се користе у интересу Оружаних снага Украјине, као и војни аеродроми.
