Logo
Large banner

Руска ПВО оборила 208 украјинских дронова

Аутор:

АТВ
29.05.2026 08:24

Коментари:

0
На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/Russian Defense Ministry Press via AP

Снаге противваздушне одбране Русије током протеклој ноћи пресреле су и уништиле 208 украјинских беспилотних летјелица авионског типа, саопштило је Министарство одбране Русије.

Према наводима ресора, дронови су оборени у периоду од 20.00 часова 28. маја до 07.00 часова 29. маја изнад више руских региона, укључујући Белгородску, Брјанску, Владимирску, Вороњешку, Волгоградску, Курску, Орловску, Ростовску, Саратовску, Тверску и Јарославску област.

Ове летјелице су такође неутралисане изнад Краснодарског краја, Крима и акваторије Азовског мора, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Руска војна операција 2026

ПВО

Русија

Украјина

дрон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дошла у туристичку посјету у Рим, па доживјела хорор: Отели је и данима групно силовали

1 ч

0
Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

Наука и технологија

Шта заправо значи Хуавеи, шта Самсунг, а шта Шаоми

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутомобил слетио са пута, има погинулих: Тешка несрећа у Хрватској

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Дошла у туристичку посјету у Рим, па доживјела хорор: Отели је и данима групно силовали

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп присуствује састанку кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нисмо поновили грешке из Ирака

1 ч

0
Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.

Свијет

Венс: САД и Иран близу споразума

2 ч

0

  • Најновије

09

58

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

09

58

Радница у Пошти правила мањак, па покушала новцем клијената да прикрије мањак: Филмска пљачка у Новом Саду

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner