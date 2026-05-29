Грађани Европске уније морају схватити да су њихове владе једнострано ушле у рат са Русијом, рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Зато будите опрезни и ничему се не чудите", поручио је Медведев грађанима ЕУ на друштвеној мрежи Икс.
Коментаришући инцидент са дроном у Румунији, он је казао да треба утврдити чија је летелица, али да земље ЕУ, како је навео, немају право да говоре о тој теми јер су директни учесници рата против Русије.
Како је навео на платформи Макс, европске државе ратују против Русије "рукама бандероваца", али да то, према његовим ријечима, не мијења суштину.
Медведев је навео да европски дронови, дијелови за њих, друго наоружање и обавјештајни подаци свакодневно учествују у нападима на Русију, због чега долази до оштећења стамбених објеката и страдања цивила.
Он је оцијенио да европски лидери знају како да окончају рат у Украјини и да зато одговорност треба тражити од њих.
Медведев је истакао да грађани земаља ЕУ, посебно у мјестима гдје се налазе погони за производњу дронова за потребе украјинске војске, "неће моћи мирно да спавају".
Он је такође оптужио лидере ЕУ за одговорност за погибију руских цивила у нападима, укључујући и терористички напад у Старобељску.
