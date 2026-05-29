Logo
Large banner

Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите

Аутор:

АТВ
29.05.2026 16:43

Коментари:

2
Медведев упозорио грађане ЕУ: Будите опрезни и ничему се не чудите
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Ekaterina Shtukina

Грађани Европске уније морају схватити да су њихове владе једнострано ушле у рат са Русијом, рекао је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Зато будите опрезни и ничему се не чудите", поручио је Медведев грађанима ЕУ на друштвеној мрежи Икс.

Коментаришући инцидент са дроном у Румунији, он је казао да треба утврдити чија је летелица, али да земље ЕУ, како је навео, немају право да говоре о тој теми јер су директни учесници рата против Русије.

Напад на колеџ у Русији

Свијет

Идентификоване све жртве напада на Студентски дом у Старобељску

Како је навео на платформи Макс, европске државе ратују против Русије "рукама бандероваца", али да то, према његовим ријечима, не мијења суштину.

Медведев је навео да европски дронови, дијелови за њих, друго наоружање и обавјештајни подаци свакодневно учествују у нападима на Русију, због чега долази до оштећења стамбених објеката и страдања цивила.

Он је оцијенио да европски лидери знају како да окончају рат у Украјини и да зато одговорност треба тражити од њих.

Владимир Путин

Свијет

Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

Медведев је истакао да грађани земаља ЕУ, посебно у мјестима гдје се налазе погони за производњу дронова за потребе украјинске војске, "неће моћи мирно да спавају".

Он је такође оптужио лидере ЕУ за одговорност за погибију руских цивила у нападима, укључујући и терористички напад у Старобељску.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

пријетња

Европска унија

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени

Свијет

Узбуна у Русији: Спријечен терористички напад на воз, приведен осумњичени

6 ч

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Позитивна одлука Мађара да не испоручује оружје Кијеву

7 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва поручила да за Брисел нема мјеста за преговарачким столом

7 ч

0
На овој слици направљеној из видеа који је доставила прес-служба руског Министарства одбране у сриједу, 27. маја 2026. године, руски војник лансира дрон за акцију на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Руска ПВО оборила 208 украјинских дронова

9 ч

0

Више из рубрике

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

Драма у СЗО због еболе: "Затворити границе одмах и без одлагања"

2 ч

0
vrućina sunce toplota

Свијет

Топлотни талас се шири Европом: Школе затворене, на снази црвено упозорење

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Свијет

Ухапшено 8 ученица након смртоносног пожара у женском интернату: Хаос у Кенији

3 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Путин: За Русију је приоритет продубљивање савезничких односа са земљама ЕАЕС

3 ч

0

  • Најновије

17

42

Трамп: Техеран не смије имати нуклеарно оружје, Ормуски мореуз мора бити отворен одмах

17

23

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

17

19

Минић: Пред сваке изборе бесмислице о бјежању функционера са тонама злата

17

14

Лукашенко о разговору са Макроном: Нуклеарно оружје било би употребљено само у једном случају

17

10

Центар дана, 29.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner