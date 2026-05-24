Идентификоване све жртве напада на Студентски дом у Старобељску

Аутор:

АТВ
24.05.2026 10:14

Фото: Screenshot / X

Власти Луганске Народне Републике идентификовале су све студенте погинуле у нападу украјинске војске на студентски дом у Старобељску, јавља РИА Новости.

Списак који су објавиле власти ЛНР потврђује идентитет 21 преминулог студента рођеног од 2003. до 2008. године.

Руско Министарство за ванредне ситуације саопштило је да су операције потраге и спасавања завршене.

Према подацима Министарства, 21 особа је погинула, а 42 су повријеђене.

У Луганској Народној Републици је дводневна жалост.

Замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев изјавио је да ће Русија оштро одговорити на напад украјинске војске на студентски дом у Луганској Народној Републици.

"Наркоман и његова бандеровска банда изазвали су оштар одговор Русије терористичким нападима на дјецу", навео је Медведев на платформи "Макс".

Медведев је сугерисао да кијевски режим намјерно изводи масовне ударе на објекте како би олакшао тражење новца и оружја.

Дронови украјинских оружаних снага погодили су академску зграду и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета у ноћи између 21. и 22. маја.

(Срна)

