Откривени детаљи споразума Ирана и САД: Познато на шта ће се обавезати обје стране

24.05.2026 09:48

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

На основу експлицитног текста мировног споразума, ако буде финализован, Сједињене Државе и њихови савезници обавезују се да неће нападати Иран или његове савезнике ни на који начин, пренио је данас ирански Фарс.

Са друге стране, како се наводи, Иран се такође обавезује да ни он ни његови савезници неће извршити никакав превентивни војни напад на Сједињене Државе и њихове савезнике.

Фарс наводи и да није тачна тврдња Њујорк тајмса да је предсједник САД Доналд Трамп "изузео" израелски режим од обавеза из споразума са Ираном.

Раније данас, Аксиос је објавио, позивајући се на неименованог америчког званичника, да су САД и Иран на корак од потписивања споразума који укључује продужетак примирја за 60 дана, отварање Ормуског мореуза и могућност да Иран поново слободно продаје нафту. Предвиђено је, како се наводи, и да се покрену свеобухватни преговори о ограничавању иранског нуклеарног програма.

Током 60-дневног периода примирја обухваћеног Меморандумом о разумијевању, Ормуски мореуз био би отворен без наплате такси, а Иран би пристао да уклони мине које су постављене у водама мореуза како би бродови могли слободно да плове.

У замјену за ове обавезе Ирана, САД би укинуле блокаду иранских лука и примијениле одређена изузећа од санкција како би Иран могао слободно да продаје нафту.

Нацрт споразума, такође, укључује обавезу Ирана да никада не покуша да произведе нуклеарно оружје и да ће преговарати о обустави свог програма обогаћивања уранијума и уклањању залиха високо обогаћеног уранијума, наводи амерички портал.

Иран је преко посредника дао САД-у вербалне гаранције о обиму уступака које је спреман да направи по питању обуставе обогаћивања и предаје нуклеарног материјала.

Наводи се да, ако Техеран буде спреман да испуни Трампове захтјеве по питању нуклеарног програма, постоји прилика да се односи између двије земље "ресетују" и да Иран покуша да оствари свој пуни економски потенцијал.

У меморандуму се наводи и да ће Израелу бити дозвољено да нападне либанску милитантну групу Хезболах, ако та група покрене или изврши нападе на јеврејску државу, преноси Б92.

