Logo
Large banner

Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион" отвара нову еру инвестиција и развоја

Аутор:

АТВ
24.05.2026 09:38

Коментари:

0
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"
Фото: Уступљена фотографија

На регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“ једна од централних тема биће панел „Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици“, посвећен изградњи енергетских објеката и стратешким инвестицијама које тренутно обиљежавају регион Западног Балкана.

О овој, као и о другим актуелним темама, говориће стручњаци, инвеститори и представници компанија из области грађевинарства и енергетике, који ће се окупити 18. и 19. јуна у Требињу на једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону.

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић раније је истакао значај ове конференције, напомињући да су тренутно у Републици Српској отворене инвестиције у енергетске објекте вриједне 5,29 милијарди конвертибилних марака.

„Градња објеката енергетске инфраструктуре постаје стратешки приоритет у цијелом региону. Све већа потреба за енергијом тражи и све више објеката – од хидроелектрана, соларних и вјетропаркова, до гасних интерконекција и далековода. Ријеч је о огромном инвестиционом потенцијалу, а такви пројекти захтијевају добру припрему, планирање, финансирање и квалитетну процјену свих потенцијалних ризика“, истакао је Ђокић.

Једна од водећих грађевинских компанија на Западном Балкану, „Интеграл инжењеринг“ из Лакташа, стоји иза неких од највећих пројеката нискоградње, хидроградње и енергетских објеката у региону. Скуп у Требињу виде као прилику за унапређење и јачање домаће привреде.

старац

Регион

Хорор у Дому за стара лица у Подгорици: Старац брутално напао цимерку

„Конференција је позитивна ствар и сматрам да треба да буде усмјерена ка јачању домаћих компанија. Једино закључци који воде ка том циљу имају смисла, јер тиме јачамо домаћу привреду и подижемо Републику Српску. У нашој држави има још доста да се ради и гради. Порука колегама који раде и граде јесте да је највећи успјех да иза себе оставимо траг, да заједно направимо корак и изградимо што више на понос будућих генерација“, истакао је Љубиша Пилиповић из компаније „Интеграл инжењеринг“.

И у Електропривреди Републике Српске очекују да ће конференција дати замах јачању и презентацији домаћих потенцијала.

„Мислим да је одлична идеја направити конференцију која ће окупити грађевинску струку региона, уз учешће људи из свих околних земаља, било да су у Европској унији или са Западног Балкана. Доћи ће еминентни стручњаци из цијелог свијета као модератори и панелисти, који ће указати на потенцијале овог региона. Наравно, у центар пажње ставићемо наш град и регију, јер Требиње има одличан потенцијал, не само туристички, него и привредни“, сматра генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.

Тема „Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици“ од изузетне је важности и за домаће произвођаче, попут Хидроелектрана на Требишњици, под чијим окриљем се гради ХЕ Дабар, један од највећих хидроенергетских објеката на простору бивше Југославије.

„Нисам упознат да у региону имамо сличан скуп и надам се да ће ова конференција заживјети. Долазе еминентне фирме, а људи ће имати прилику да се упознају са новим технологијама и правцима кретања у грађевинарству, што је сјајно“, каже Гордан Мишељић, директор Хидроелектрана на Требишњици.

Учешће на овом догађају најавиле су државне електропривреде региона, водеће компаније у овој области и фирме које граде енергетске објекте: Електропривреда Србије, Електропривреда Црне Горе, Електропривреда Републике Српске, ЕФТ, „Интеграл инжењеринг“ и „ЕЛ промет“.

Организатори истичу да је циљ конференције да Требиње, као велико градилиште, постане мјесто сусрета привреде, инвеститора и стручњака који ће кроз размјену знања и искустава допринијети будућем развоју региона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Требиње 2026: Градимо регион

Инвестиције

Западни Балкан

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Старац положио руку на дрену штаку.

Регион

Хорор у Дому за стара лица у Подгорици: Старац брутално напао цимерку

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Скандал: Хрватски полицајци претукли младића из БиХ

4 ч

0
Вода се прска по резервоару који се прегријао у фабрици за ваздухопловство у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Свијет

На ивици експлозије: Калифорнији пријети катастрофа због опасних хемикалија

4 ч

0
Беба

Друштво

Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 12 беба

4 ч

0

Више из рубрике

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Градови и општине

Мањак кадра у новој требињској болници

18 ч

0
Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи

Градови и општине

Колеге се срцепарајућим стиховима опростиле од полицајца Немање Алемпића

22 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Градови и општине

Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу

23 ч

0
Премијер Владе Републике Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије у Требињу.

Градови и општине

Мацут: Аеродром ће потпуно трансформисати овај дио Српске

1 д

0

  • Најновије

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

13

22

Шта вам партнер поручује пољупцем у чело: Посебан излив њежности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner