Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион" отвара нову еру инвестиција и развоја

На регионалној инфраструктурној и грађевинској конференцији „Требиње 2026 – Градимо регион“ једна од централних тема биће панел „Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици“, посвећен изградњи енергетских објеката и стратешким инвестицијама које тренутно обиљежавају регион Западног Балкана.
О овој, као и о другим актуелним темама, говориће стручњаци, инвеститори и представници компанија из области грађевинарства и енергетике, који ће се окупити 18. и 19. јуна у Требињу на једном од најзначајнијих скупова посвећених развоју инфраструктуре, грађевинског сектора и енергетике у региону.
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић раније је истакао значај ове конференције, напомињући да су тренутно у Републици Српској отворене инвестиције у енергетске објекте вриједне 5,29 милијарди конвертибилних марака.
„Градња објеката енергетске инфраструктуре постаје стратешки приоритет у цијелом региону. Све већа потреба за енергијом тражи и све више објеката – од хидроелектрана, соларних и вјетропаркова, до гасних интерконекција и далековода. Ријеч је о огромном инвестиционом потенцијалу, а такви пројекти захтијевају добру припрему, планирање, финансирање и квалитетну процјену свих потенцијалних ризика“, истакао је Ђокић.
Једна од водећих грађевинских компанија на Западном Балкану, „Интеграл инжењеринг“ из Лакташа, стоји иза неких од највећих пројеката нискоградње, хидроградње и енергетских објеката у региону. Скуп у Требињу виде као прилику за унапређење и јачање домаће привреде.
„Конференција је позитивна ствар и сматрам да треба да буде усмјерена ка јачању домаћих компанија. Једино закључци који воде ка том циљу имају смисла, јер тиме јачамо домаћу привреду и подижемо Републику Српску. У нашој држави има још доста да се ради и гради. Порука колегама који раде и граде јесте да је највећи успјех да иза себе оставимо траг, да заједно направимо корак и изградимо што више на понос будућих генерација“, истакао је Љубиша Пилиповић из компаније „Интеграл инжењеринг“.
И у Електропривреди Републике Српске очекују да ће конференција дати замах јачању и презентацији домаћих потенцијала.
„Мислим да је одлична идеја направити конференцију која ће окупити грађевинску струку региона, уз учешће људи из свих околних земаља, било да су у Европској унији или са Западног Балкана. Доћи ће еминентни стручњаци из цијелог свијета као модератори и панелисти, који ће указати на потенцијале овог региона. Наравно, у центар пажње ставићемо наш град и регију, јер Требиње има одличан потенцијал, не само туристички, него и привредни“, сматра генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Тема „Енергија будућности: велики пројекти, велики ризици“ од изузетне је важности и за домаће произвођаче, попут Хидроелектрана на Требишњици, под чијим окриљем се гради ХЕ Дабар, један од највећих хидроенергетских објеката на простору бивше Југославије.
„Нисам упознат да у региону имамо сличан скуп и надам се да ће ова конференција заживјети. Долазе еминентне фирме, а људи ће имати прилику да се упознају са новим технологијама и правцима кретања у грађевинарству, што је сјајно“, каже Гордан Мишељић, директор Хидроелектрана на Требишњици.
Учешће на овом догађају најавиле су државне електропривреде региона, водеће компаније у овој области и фирме које граде енергетске објекте: Електропривреда Србије, Електропривреда Црне Горе, Електропривреда Републике Српске, ЕФТ, „Интеграл инжењеринг“ и „ЕЛ промет“.
Организатори истичу да је циљ конференције да Требиње, као велико градилиште, постане мјесто сусрета привреде, инвеститора и стручњака који ће кроз размјену знања и искустава допринијети будућем развоју региона.
