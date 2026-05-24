Хорор у Дому за стара лица у Подгорици: Старац брутално напао цимерку

Службеници Одјељења безбједности Подгорица су, по налогу и у координацији са поступајућим тужиоцем у Основном државном тужилаштву у Подгорици, лишили слободе Д. Д. (72) због сумње да је извршио кривично дјело разбојништво у покушају.
„Сумња се да је Д. Д., који је корисник Дома за стара лица у Подгорици, наведено кривично дјело извршио на штету такође кориснице ове установе, на начин што је физички напао у намјери да јој одузме новац, задавши јој ударац стиснутом песницом у предјелу главе“, наводи се у саопштењу Управе полиције.
У даљем извршењу кривичног дјела осумњиченог су спријечили запослени у Дому за стара лица, који су правовремено реаговали, зауставили напад и о догађају обавијестили полицију.
Полицијски службеници су, након прикупљених обавјештења од више особа и спроведених активности из своје надлежности, лишили слободе осумњиченог, који је потом у законском року приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност, преноси Телеграф.
