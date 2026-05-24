Фицо: Украјина није спремна за ЕУ, државе Балкана спремније

24.05.2026 09:05

Словачки премијер Роберт Фицо позвао је на дијалог између Европске уније и Русије с циљем рјешавања сукоба у Украјини и очувања мира у Европи.

"Морамо да се укључимо у дијалог са Русијом, јер без њега један залутали дрон, а има их много у посљедње вријеме, углавном су украјински, може изазвати трећи свјетски рат", рекао је Фицо.

Додао је да се понекад осјећа као да постоји неко ко чека да се догоди случајан провокативни чин или неко ко директно планира такав чин.

Он сматра да иницијатива њемачког канцелара Фридриха Мерца да Украјини додијели статус "придруженог члана" може бити покушај да се ЕУ учини страном за преговарачким столом о Украјини.

Истакао је да је свима јасно да Украјина није спремна за чланство у ЕУ, те да су други кандидати, укључујући државе јужног Балкана, спремнији.

Он се нада да ће лидери блока бити отворенији за разговор током самита ЕУ - западни Балкан у Црној Гори 5. јуна.

"Хајде да учинимо све што можемо да покренемо дијалог о рјешавању украјинског сукоба. ЕУ је погођена незамисливим лицемјерјем. У ствари, једини сам у ЕУ у овом тренутку који је у контакту са објема странама у сукобу у Украјини", рекао је Фицо у видео-обраћању објављеном на "Фејсбуку".

(Срна)

