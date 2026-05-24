Додик: Имаћемо најбоље кандидате, СНСД ће бити велики побједник избора

Аутор:АТВ
Коментари:0
СНСД ће бити велики побједник предстојећих избора, има најбоље кандидате, људе који имају искуства и знања да раде у интересу Републике Српске изјавио је лидер странке Милорад Додик.
"СНСД има чиме да иде у предстојеће изборе. Имаћемо најбоље кандидате, људе који имају искуства, знања и воље да раде у интересу Републике Српске. Нећемо дозволити да неспособни, неодговорни преузму наше животе. Наш најгори је бољи од њиховог најбољег", написао је Додик на Иксу.
Осврнувши се на протеклу седмицу, Додик је подсјетио да је одржана проширена сједница Главног одбора, на којој је јасно показано да ће СНСД бити велики побједник предстојећих избора.
СНСД има чиме да иде у предстојеће изборе. Имаћемо најбоље кандидате, људе који имају искуства, знања и воље да раде у интересу Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 24, 2026
Нећемо дозволити да неспособни, неодговорни преузму наше животе. Наш најгори је бољи од њиховог најбољег.
Током седмице одржана је… pic.twitter.com/4ry69XfA4N
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
40 мин0
Свијет
48 мин0
Емисије
49 мин0
Хроника
52 мин0
Република Српска
14 ч5
Република Српска
18 ч0
Република Српска
18 ч0
Република Српска
19 ч0
Најновије
09
19
09
12
09
05
08
59
08
45
Тренутно на програму