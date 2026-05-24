Руски експерти спремни су да на наредном састанку представе приједлоге за амерички план о Украјини, изјавио је директор Другог департмана земаља ЗНД Министарства спољних послова Русија Алексеј Полишчук.
"Послије продуктивних рунди у Абу Дабију и Женеви, наши експерти су припремили конструктивне приједлоге за амерички план од 27 тачака и биће спремни да их представе на сљедећем састанку", рекао је Полишчук за Спутњик.
Он није прецизирао шта ти приједлози конкретно садрже.
Од почетка године делегације Русије, Украјине и Сједињених Америчких Држава обавиле су три рунде преговора, а посљедња је одржана у Женеви 17. и 18. фебруара.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је изјавио да је до паузе у мировном процесу дошло због ситуације на Блиском истоку.
Према његовим речима, кијевске власти морају да започну преговоре, јер се простор за доношење одлука Украјине смањује како се погоршава њена позиција на фронту, док наставак сукоба постаје све бесмисленији и опаснији за ту постсовјетску државу.
