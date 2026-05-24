Logo
Large banner

Кремљ најавио нове иницијативе: Спремни приједлози за амерички мировни план о Украјини

Аутор:

АТВ
24.05.2026 08:31

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Руски експерти спремни су да на наредном састанку представе приједлоге за амерички план о Украјини, изјавио је директор Другог департмана земаља ЗНД Министарства спољних послова Русија Алексеј Полишчук.

"Послије продуктивних рунди у Абу Дабију и Женеви, наши експерти су припремили конструктивне приједлоге за амерички план од 27 тачака и биће спремни да их представе на сљедећем састанку", рекао је Полишчук за Спутњик.

Он није прецизирао шта ти приједлози конкретно садрже.

Од почетка године делегације Русије, Украјине и Сједињених Америчких Држава обавиле су три рунде преговора, а посљедња је одржана у Женеви 17. и 18. фебруара.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков раније је изјавио да је до паузе у мировном процесу дошло због ситуације на Блиском истоку.

Према његовим речима, кијевске власти морају да започну преговоре, јер се простор за доношење одлука Украјине смањује како се погоршава њена позиција на фронту, док наставак сукоба постаје све бесмисленији и опаснији за ту постсовјетску државу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Руска војна операција 2026

Кремљ

Русија

Украјина

мировни преговори

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

Хроника

Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

53 мин

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Рокланд Комјунити Колеџу, у петак, 22. маја 2026. године, у Саферну, Њујорк.

Свијет

Огласио се Трамп о пуцњави код Бијеле куће: Нападач је имао опсесију

57 мин

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Крвава ноћ у Београду: Два младића тешко рањена ножем испред сплава

1 ч

0
Припадници Тајне службе САД и Хитне медицинске службе Дистрикта Колумбија на мјесту злочина након што су реаговали на пријаве о пуцњави у близини Бијеле куће, у суботу, 23. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Пуцњава испред Бијеле куће: Нападач убијен у обрачуну, рањен пролазник

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Рокланд Комјунити Колеџу, у петак, 22. маја 2026. године, у Саферну, Њујорк.

Свијет

Огласио се Трамп о пуцњави код Бијеле куће: Нападач је имао опсесију

57 мин

0
Припадници Тајне службе САД и Хитне медицинске службе Дистрикта Колумбија на мјесту злочина након што су реаговали на пријаве о пуцњави у близини Бијеле куће, у суботу, 23. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Пуцњава испред Бијеле куће: Нападач убијен у обрачуну, рањен пролазник

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп излази из авиона Марин Ван ка авиону Ер Форс Ван на аеродрому Мористаун, петак, 22. маја 2026. године, у Мористауну, Њу Џерзи.

Свијет

Трамп: Споразум са Ираном углавном усаглашен

1 ч

0
Шакира из БиХ хода по тржном центру.

Свијет

Шефица Шакира из БиХ пред судом

10 ч

0

  • Најновије

09

19

На ивици експлозије: Калифорнији пријети катастрофа због опасних хемикалија

09

12

Најљепше вијести из породилишта: У Српској рођено 12 беба

09

05

Фицо: Украјина није спремна за ЕУ, државе Балкана спремније

08

59

Дневни хороскоп за 24. мај: Коме данас слиједи дан за памћење?

08

45

Додик: Имаћемо најбоље кандидате, СНСД ће бити велики побједник избора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner