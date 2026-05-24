Пуцњава испред Бијеле куће: Нападач убијен у обрачуну, рањен пролазник

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац који је, према наводима Тајне службе, отворио ватру у близини Бијеле куће убијен је пошто су припадници обезбјеђења узвратили. Један пролазник је рањен, а предсједник Доналд Трамп, који је у том тренутку био у Бијелој кући, није био угрожен.
Мушкарац је убијен послије размјене ватре са припадницима Тајне службе у непосредној близини Бијеле куће, саопштиле су америчке власти.
Пуцњава се догодила у суботу увече, код раскрснице 17. улице и Пенсилванија авеније, недалеко од зграде Ајзенхауеровог извршног уреда, у комплексу Бијеле куће.
Према наводима Тајне службе, мушкарац је пришао контролисаној зони, из торбе извадио оружје и почео да пуца на припаднике обезбјеђења. Полицајци Тајне службе су узвратили ватру и погодили нападача, који је пребачен у болницу, гдје је касније преминуо.
A suspect was killed after opening fire on a Secret Service checkpoint outside the White House Saturday evening, a Secret Service spokesperson told CBS News in a statement.— CBS News (@CBSNews) May 24, 2026
President Trump has been briefed on the shooting that occurred outside the White House, a White House… pic.twitter.com/zZ8hFvtF8U
Амерички медији, позивајући се на изворе из истраге, идентификовали су нападача као двадесетједногодишњег Насира Беста. Наводи се да је био познат органима реда и да је раније имао документоване психичке проблеме. Према судским списима, Бест је у јулу 2025. године био оптужен за незаконит улазак, пошто је покушао да уђе у комплекс Бијеле куће.
У пуцњави је рањен и један пролазник, али власти нису саопштиле у каквом је стању нити да ли га је погодио нападач или метак испаљен приликом одговора обезбјеђења. Ниједан припадник Тајне службе, као ни запослени у Бијелој кући, није повређен.
Предсједник Доналд Трамп био је у Бијелој кући у тренутку инцидента. Бијела кућа се није одмах огласила, док су амерички медији пренели да је предсједник обавјештен о пуцњави.
После пуцњаве, новинари који су се налазили у комплексу Бијеле куће пребачени су у салу за брифинге. На снимцима објављеним на друштвеним мрежама чује се више пуцњева, док се новинарске екипе склањају са отвореног простора.
На лицу мјеста биле су бројне службе, укључујући Тајну службу, ФБИ, полицију Вашингтона и Националну гарду. Истрага је у току, а улице око Бијеле куће остале су затворене, преноси РТС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
19
09
12
09
05
08
59
08
45
Тренутно на програму