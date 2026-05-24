Трамп: Споразум са Ираном углавном усаглашен

24.05.2026 07:59

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона Марин Ван ка авиону Ер Форс Ван на аеродрому Мористаун, петак, 22. маја 2026. године, у Мористауну, Њу Џерзи.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је споразум између САД, Ирана и више других земаља "углавном усаглашен", али да се још разговара о завршним детаљима који ће "ускоро бити објављени".

"Завршни аспекти и детаљи споразума тренутно се разматрају и ускоро ће бити саопштени", написао је Трамп на својој платформи Социјална истина.

Он је додао да ће, као дио споразума, Ормуски мореуз бити отворен.

Објава је услиједила након, како је навео, "веома доброг разговора" са лидерима Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, Катара, Пакистана, Турске, Јордана и Бахреина.

Трамп је навео и да је одвојено разговарао са израелским премијером Бењамином Нетањахуом и оцијенио да је разговор "прошао веома добро", преноси Танјуг.

