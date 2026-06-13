Више од 50 фетуса закопано у дворишту, провјеравају се наводи о експериментима

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Грађевински радници су у четвртак током радова на једном приватном имању у пољском Литорижу источно од Кракова пронашли су остатке више од 50 фетуса.
Дан касније, ухапшена је патолог Магдалена Х. (57) у Замошћу, која је наводно сакупљала фетусе за своје болесне експерименте, пише “Сан”.
Радници, који су копали прилаз испред куће гдје је Магдалена раније живјела, били су запањени, а њихово откриће је одмах изазвало панику. Полицијски службеници и специјализовани тимови преплавили су некада мирно насеље које је убрзо претворено у форензичку зону. Тужиоци су добили језиве извјештаје о људским остацима, “парафинским блоковима, који се користе за чување узорака ткива за испитивање, и микроскопским плочицама” пронађеним на имању.
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– Медицински стручњаци су послати на лице мјеста и потврдили су да пронађени остаци припадају људским фетусима – саопштили су тужиоци.
Првобитни извјештаји сугерисали су да је пронађено најмање 13 сићушних остатака – али су размјере открића брзо ескалирале.
Узела фетусе из болнице током ковида и вршила експерименте над њима?
Садашњи власници, млади брачни пар, купили су имање од љекарке. Нису ни могли да претпоставе шта ће услиједити.
Десетине полицајаца настављају да претражују локацију како би провјерили да ли постоји још нека локација на којој су закопани фетуси, као и да ли је још неко умијешан.
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Према незваничним извештајима “Радија Еска” пронађено је најмање 50 фетуса. Магдалена је наводно рекла истражитељима да је преузела фетусе из болнице током пандемије корона вируса. Наводно је тврдила да је код куће вршила медицинске експерименте на њима, а послије тога их је ставила у вреће од јуте и сахранила на имању које је тада било у њеном власништву.
Званично, полиција је саопштила да је досад нађено најмање 32 фетуса. Поступак је у току, а очекује се да ће се Магдалена суочити са оптужбама које укључују скрнављење леша, јављају пољски медији. За ово кривично дјело предвиђена је казна затвора у трајању од 12 година.
Истражитељи вјерују да је љекарка закопала фетусе у својој башти умјесто да их правилно одложи, вјероватно да би уштедјела новац.
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Према писању “Сана”, комшије кажу да је Магдалена била узнемирујућа жена и повучена.
– Нисмо знали шта ова жена ради. Знао сам је само из виђена – рекао је један мјештанин.
Други су рекли да има црвену косу и да је “била помало чудна”, иако нису могли да објасне зашто.
– Сјећам се те жене, али она не живи овдје већ око пет година. Наводно је овдје обавила неку обдукцију, али нисам сигуран – рекао је један мушкарац локалним медијима.
Како пише пољска “Газета”, љекарка је данас пребачена у болницу јер се не осјећа добро.
Тренутно се чекају информације томе да ли ће Магдалена Х. бити испитана, а могуће је да ће је саслушати и у болници.
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