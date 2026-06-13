Пао авион у Индији, погинуло пет војника

Извор:
СРНА
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Пет припадника Индијског ратног ваздухопловства погинуло је у паду авиона у сјевероисточној индијској покрајини Асам, саопштило је Ратно ваздухопловство Индије.
"Индијско ратно ваздухопловство дубоко жали због губитка пет припадника у несрећи авиона `ан 32` у Џорхату, у Асаму", наводи се у саопштењу.
Ваздухопловство је такође упутило саучешће породицама погинулих.
Раније током дана саопштено је да се авион типа `ан 32` срушио приликом слијетања у град Џорхат на сјевероистоку Индије
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