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Пао авион у Индији, погинуло пет војника

Извор:

СРНА

13.06.2026 13:10

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Пао авион у Индији, погинуло пет војника
Фото: АТВ

Пет припадника Индијског ратног ваздухопловства погинуло је у паду авиона у сјевероисточној индијској покрајини Асам, саопштило је Ратно ваздухопловство Индије.

"Индијско ратно ваздухопловство дубоко жали због губитка пет припадника у несрећи авиона `ан 32` у Џорхату, у Асаму", наводи се у саопштењу.

Ваздухопловство је такође упутило саучешће породицама погинулих.

Раније током дана саопштено је да се авион типа `ан 32` срушио приликом слијетања у град Џорхат на сјевероистоку Индије

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Тагови :

пао авион

Индија

несрећа

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