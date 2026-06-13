Упозорење! Прокувајте воду прије употребе, откривена опасна бактерија

Аутор:АТВ
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Власти у јужној Холандији издале су тродневно упозорење за око 200.000 становника којима се налаже да прокувавају воду након што је бактерија ешерихија коли откривена у води за пиће, преносе данас локални медији.
Упозорење је издато за становнике градова Дордрехт, Звајндрехт и Хендрик-Идо-Амбахт, што је изазвало несташицу флаширане воде у супермаркетима, пренио је данас "НЛ тајмс".
Званичници су навели да сва вода из славине мора да се прокува три минута прије употребе за пиће, кување или прање зуба.
Ова мјера има за циљ да елиминише све бактерије које су можда ушле у водоводни систем кроз дистрибутивну мрежу.
Упозорење ће остати на снази све док тестови не потврде да је вода из славине поново потпуно безбједна за конзумацију без третмана.
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Ешерихија коли је бактерија која се природно јавља у цревима људи и животиња, али када је присутна у контаминираној храни или води, може да изазове гастроинтестиналне болести, укључујући стомачне и цревне тегобе.
Здравствене власти упозориле су да људи са ослабљеним имунолошким системом могу озбиљно да се разболе.
Након објаве упозорења, потражња за флашираном водом у супермаркетима у Дордрехту брзо је порасла.
Неки становници су покушали да купе залихе непосредно прије затварања продавница, а у најмање једном супермаркету сва флаширана вода је распродата у року од 45 минута.
Друге продавнице су такође пријавиле несташице јер се панична куповина воде повећала након упозорења, наводи "НЛ тајмс", преноси Танјуг.
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