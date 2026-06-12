Цијене на стадионима шокирају: Вода кошта незамислив износ

Навијачи који ће пратити Свјетско првенство 2026. године у САД, Канади и Мексику суочавају се с изузетно високим цијенама хране и пића на стадионима, што је изазвало бурне реакције јавности.

Посебно је шокирала цијена воде, али и осталих основних производа, уз додатни проблем високих температура које се очекују током турнира.

Вода на стадиону скоро 18 КМ

Према објављеним цијенама, литра воде на стадионима кошта 10,49 долара (око 18,15 КМ).

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С обзиром на то да се у појединим градовима очекују температуре и до 40 степени Целзијуса, навијачи су огорчени што ће основна потреба попут воде имати овако високу цијену.

Додатно незадовољство изазвала је и одлука организатора да се у почетку забрани уношење вишекратних боца, иако је та мјера касније дјелимично ублажена.

Пиво и грицкалице луксуз на трибинама

Ни остали производи нису ништа приступачнији.

Пиво кошта 17,99 долара (око 31,13 КМ), док крафт и увозно пиво достижу цијену од 18,99 долара (око 32,86 КМ).

Переци за 13,49 долара (око 23,34 КМ), а шећерна вата за 11,99 долара (око 20,74 КМ).

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Навијачи су на друштвеним мрежама поручили да су цијене превисоке чак и за америчке стандарде, док други истичу да су слични трошкови уобичајени на великим спортским догађајима у САД.

Оштре реакције навијача

Многи фанови сматрају да су цијене неприхватљиве, посебно због очекиваних врућина и дугих боравака на стадионима.

"Како да платиш 18 КМ за воду на 40 степени?", један је од коментара који се шири друштвеним мрежама, док други истичу да је ријеч о 'стандардној пракси на америчким стадионима', преноси "Радиосарајево".