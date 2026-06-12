Logo
Large banner

Цијене на стадионима шокирају: Вода кошта незамислив износ

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:32

Коментари:

0
Јужна Кореја - Чешка, Свјетско првенство 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Dolores Ochoa

Навијачи који ће пратити Свјетско првенство 2026. године у САД, Канади и Мексику суочавају се с изузетно високим цијенама хране и пића на стадионима, што је изазвало бурне реакције јавности.

Посебно је шокирала цијена воде, али и осталих основних производа, уз додатни проблем високих температура које се очекују током турнира.

Вода на стадиону скоро 18 КМ

Према објављеним цијенама, литра воде на стадионима кошта 10,49 долара (око 18,15 КМ).

Јужна Кореја - Чешка

Фудбал

Јужна Кореја срушила Чешку након преокрета, оборен рекорд Мундијала

С обзиром на то да се у појединим градовима очекују температуре и до 40 степени Целзијуса, навијачи су огорчени што ће основна потреба попут воде имати овако високу цијену.

Додатно незадовољство изазвала је и одлука организатора да се у почетку забрани уношење вишекратних боца, иако је та мјера касније дјелимично ублажена.

Пиво и грицкалице луксуз на трибинама

Ни остали производи нису ништа приступачнији.

Пиво кошта 17,99 долара (око 31,13 КМ), док крафт и увозно пиво достижу цијену од 18,99 долара (око 32,86 КМ).

Переци за 13,49 долара (око 23,34 КМ), а шећерна вата за 11,99 долара (око 20,74 КМ).

Шакира

Фудбал

Шакира пробудила носталгију: Нова пјесма за Свјетско првенство поново опчинила свијет

Навијачи су на друштвеним мрежама поручили да су цијене превисоке чак и за америчке стандарде, док други истичу да су слични трошкови уобичајени на великим спортским догађајима у САД.

Оштре реакције навијача

Многи фанови сматрају да су цијене неприхватљиве, посебно због очекиваних врућина и дугих боравака на стадионима.

"Како да платиш 18 КМ за воду на 40 степени?", један је од коментара који се шири друштвеним мрежама, док други истичу да је ријеч о 'стандардној пракси на америчким стадионима', преноси "Радиосарајево".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Вода

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Јужна Кореја - Чешка Свјетско првенство 2026.

Фудбал

Јужна Кореја срушила Чешку након преокрета, оборен рекорд Мундијала

6 ч

0
Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

Фудбал

Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

15 ч

0
Меч бенфика реал мадрид

Фудбал

Сада је и званично: Мурињо нови тренер Реала

16 ч

0
Свечано отворено Свјетско првенство

Фудбал

Свечано отворено Свјетско првенство

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

14

07

Забринутост у Грчкој због опасне рибе: Проблем који би могао трајати годинама

13

52

Хаос у Бањалуци: Аутомобили се као чамци пробијају кроз воду

13

50

Ученица оптужена за три покушаја убиства: Дошла у школу у Манчестеру са ножем

13

43

Додик: Срби су били покусни кунићи Хашком трибуналу

13

41

Познате нове цијене горива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner