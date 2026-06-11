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Сада је и званично: Мурињо нови тренер Реала

Аутор:

АТВ
11.06.2026 21:17

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Меч бенфика реал мадрид
Фото: Tanjug / AP / Armando Franca

Португалски стручњак Жозе Мурињо нови је тренер фудбалера Реала, саопштио је вечерас мадридски клуб.

Мурињо је са Реалом потписао трогодишњи уговор. Он је у мадридски клуб стигао из Бенфике коју је водио од септембра 2025. године.

- Управни одбор Реала, којим је данас предсједавао Флорентино Перез одлучио је да именује Муриња за тренера првог тима у наредне три сезоне, до 30. јуна 2029. године - саопштио је мадридски клуб.

У саопштењу Реала се наводи да ће Мурињо 13. јула да се прикључи мадридском клубу на почетку припрема за нову сезону. Он је на мјесту тренера Реала замијенио Алвара Арбелоу.

Шпански медији преносе да је Реал платио клубу из Лисабона 15 милиона евра обештећења за Муриња. Фудбалери Реала су сезону завршили без трофеја.

Мурињо (63) је већ тренирао Реал од 2010. до 2013. године, а тада је са мадридским клубом освојио три трофеја. Он је поред Реала и Бенфике тренирао и Леирију, Порто, Челси, Интер из Милана, Манчестер јунајтед, Тотенхем, Рому и Фенербахче.

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Тагови :

Жозе Мурињо

Реал Мадрид

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