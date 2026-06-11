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Мексико и Јужна Африка отварају Мундијал, почела прва од три церемоније

Аутор:

АТВ
11.06.2026 20:09

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Мексико и Јужна Африка отварају Мундијал, почела прва од три церемоније
Фото: Tanjug / AP / Natacha Pisarenko

Утакмицом између Мексика и Јужне Африке биће отворено 23. Свјетско првенство у фудбалу. Меч почиње у 21.00, а церемонију отварања у 20.05.

Слиједи прва од три церемоније

Прва церемонија биће одржана у Мексику на стадиону Стадиону "Азтека" прије утакмице између Мексика и Јужне Африке. Главне звијезде програма биће Шакира и Бурна Бој, који ће извести званичну пјесму првенства "Даи Даи".

На церемонији ће наступити и Алехандро Фернандез, Белинда, Дени Оушн, Џеј Болвин, Лила Даунс, Лос Анђелес Азулес, Мана и Тила.

Свјетско првенство 2026
Свјетско првенство 2026

Дан касније пажња ће се преселити у Торонто, гдје ће Канада организовати церемонију на стадиону "БМО филд" прије меча против БиХ. Главна звијезда вечери биће канадски пјевач Мајкл Бубле, а наступиће и Алесија Кара, Аланис Морисете, Елијана, Вегедрим, Џеси Рејез, Нора Фатехи, Санџој и Вилијам Принс.

Свјетско првенство 2026
Свјетско првенство 2026

Трећа и посљедња церемонија отварања одржаће се у Лос Анђелесу на Стадиону "СоФи" прије сусрета домаће селекције САД-а против Парагваја. Програм ће предводити светска поп звијезда Кејти Пери, којој ће се придружити репер Фјучур, као и Тила, Лиса, Рема и Анита.

Попис учесника

Што се формата такмичења тиче, 48 учесника је прошле године жријебом у Вашингтону подијељено у 12 група са по четири репрезентације.

Састав свих група:

Група А: Мексико, Јужноафричка Република, Јужна Кореја, Чешка;

Група Б: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швајцарска;

Група Ц: Бразил, Мароко, Хаити, Шкотска;

Група Д: САД, Парагвај, Аустралија, Турска;

Група Е: Немачка, Курасао, Обала Слоноваче, Еквадор;

Група Ф: Холандија, Јапан, Шведска, Тунис;

Група Г: Белгија, Египат, Иран, Нови Зеланд;

Група Х: Шпанија, Зеленортска Острва, Саудијска Арабија, Уругвај;

Група И: Француска, Сенегал, Ирак, Норвешка;

Група Ј: Аргентина, Алжир, Аустрија, Јордан;

Група К: Португалија, ДР Конго, Узбекистан, Колумбија;

Група Л: Енглеска, Хрватска, Гана, Панама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Свјетско првенство 2026

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