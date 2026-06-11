Мексико и Јужна Африка отварају Мундијал, почела прва од три церемоније

Аутор:АТВ
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Утакмицом између Мексика и Јужне Африке биће отворено 23. Свјетско првенство у фудбалу. Меч почиње у 21.00, а церемонију отварања у 20.05.
Слиједи прва од три церемоније
Прва церемонија биће одржана у Мексику на стадиону Стадиону "Азтека" прије утакмице између Мексика и Јужне Африке. Главне звијезде програма биће Шакира и Бурна Бој, који ће извести званичну пјесму првенства "Даи Даи".
На церемонији ће наступити и Алехандро Фернандез, Белинда, Дени Оушн, Џеј Болвин, Лила Даунс, Лос Анђелес Азулес, Мана и Тила.
Дан касније пажња ће се преселити у Торонто, гдје ће Канада организовати церемонију на стадиону "БМО филд" прије меча против БиХ. Главна звијезда вечери биће канадски пјевач Мајкл Бубле, а наступиће и Алесија Кара, Аланис Морисете, Елијана, Вегедрим, Џеси Рејез, Нора Фатехи, Санџој и Вилијам Принс.
Трећа и посљедња церемонија отварања одржаће се у Лос Анђелесу на Стадиону "СоФи" прије сусрета домаће селекције САД-а против Парагваја. Програм ће предводити светска поп звијезда Кејти Пери, којој ће се придружити репер Фјучур, као и Тила, Лиса, Рема и Анита.
Попис учесника
Што се формата такмичења тиче, 48 учесника је прошле године жријебом у Вашингтону подијељено у 12 група са по четири репрезентације.
Састав свих група:
Група А: Мексико, Јужноафричка Република, Јужна Кореја, Чешка;
Група Б: Канада, Босна и Херцеговина, Катар, Швајцарска;
Група Ц: Бразил, Мароко, Хаити, Шкотска;
Група Д: САД, Парагвај, Аустралија, Турска;
Група Е: Немачка, Курасао, Обала Слоноваче, Еквадор;
Група Ф: Холандија, Јапан, Шведска, Тунис;
Група Г: Белгија, Египат, Иран, Нови Зеланд;
Група Х: Шпанија, Зеленортска Острва, Саудијска Арабија, Уругвај;
Група И: Француска, Сенегал, Ирак, Норвешка;
Група Ј: Аргентина, Алжир, Аустрија, Јордан;
Група К: Португалија, ДР Конго, Узбекистан, Колумбија;
Група Л: Енглеска, Хрватска, Гана, Панама.
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