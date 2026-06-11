БиХ би сутра могла понизити Канаду без обзира на резултат

Аутор:АТВ
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Репрезентација БиХ имаће бруталну, незапамћену подршку на првом мечу на Мундијалу, а историјске и потпуно надреалне сцене већ стижу право са улица Торонта.
Док домаћа селекција Канаде у петак (21 час) на “БМО Филду” формално држи статус домаћина, на терену и трибинама ће ситуација бити потпуно другачија.
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Канадски медији су у апсолутном шоку и отворено признају да су немоћни пред плаво-жутом инвазијом која је већ комплетно окупирала државу.
Да се спрема незапамћен спектакл и “врућ терен” за домаће фудбалере, свједоче и снимци који од јутрос масовно постају вирални на друштвеним мрежама.
Улицама Торонта крстаре аутобуси накрцани навијачима Босне и Херцеговине, који уз пјесму, бакље и развијене заставе праве атмосферу као да се меч игра усред Сарајева или Зенице.
Локални медији данима са дозом страха и чуда извјештавају о ономе што слиједи у петак увече. Капацитет стадиона за овај шампионат износи око 45.000 мјеста, а безбједносне и навијачке процјене кажу да ће чак 30.000 улазница бити у рукама фанова “Змајева”!
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Ако навијачи БиХ ово заиста ураде и на стадиону буде 30.000 њихових навијача, то ће бити незапамћена срамота за једног домаћина Мундијала у историји фудбала!
Биће потпуно понижавајуће да домаћа селекција има далеко мању подршку од противника на сопственом терену, очајни су канадски новинари.
Разлог за ову бруталну доминацију лежи у чињеници да у Канади, а посебно у градовима као што су Торонто, Хамилтон и Виндзор, живи једна од најорганизованијих и најсрчанијих босанскохерцеговачких дијаспора на свијету.
Поред домаћих гастарбајтера, у Торонто се комбијима и аутомобилима слива ријека навијача из свих дијелова САД. Фанови су резервисали читаве флоте аутобуса, авионске карте су распродате мјесецима унапријед, јер су сви свјесни да се оваква историјска прилика на највећој фудбалској сцени не пропушта.
Све мирише на то да ће “БМО Филд” у петак бити комплетно обојен у плаво-жуто. Канада има тим, али БиХ има армију која не жали ни долар ни километар да покаже шта значи фанатична љубав према домовини. Држите се добро, Канађани, у петак вам у госте стиже балкански ураган, пишу медији.
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Свјетско првенство у фудбалу 2026. почиње 11. јуна и траје до 19. јула. Биће одигране укупно 104 утакмице, које ће се играти у Мексику, Канади и САД.
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