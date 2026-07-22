Пијете ли шумеће таблете из маркета? Катастрофа су, а са суплементима претјерујете

Аутор:АТВ редакција
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Стручњаци упозоравају на ризике неконтролисаног узимања суплемената и објашњавају зашто шумеће таблете могу бити неефикасне.
Када изгубите здравље, изгубили сте све. Наше тијело је једина кућа коју заиста имамо. Можемо посједовати викендице, станове и куће на различитим мјестима, али ако не бринемо о свом тијелу, на крају можемо завршити окружени болничким креветима.
Овим ријечима је магистар фармације, специјалиста и доктор наука Лана Лекић започела гостовање у подкасту „Здравље у фокусу“.
У директном разговору говорила је о неконтролисаном узимању додатака исхрани, савјетима нестручних особа на друштвеним мрежама и грешкама које људи свакодневно праве приликом узимања лијекова и суплемената.
Лекићева је упозорила да је свијест грађана о правилном узимању суплемената на изузетно ниском нивоу, док се истовремено превише повјерења указује нестручним особама које савјете дијеле путем друштвених мрежа.
„Завршила сам факултет који траје шест година. Након тога годину дана праксе, па двије године специјализације, па докторат… Године и године труда. И онда Славица објави на Инстаграму: ‘Овај суплемент је добар’ и то људе покрене да купе! То ме излуђује. Кажу ми: ‘Па поуздана је, има пуно пратилаца’. Приступ суплементацији мора бити искључиво индивидуалан. Не постоји трећа особа, осим вашег љекара и фармацеута, која смије одређивати шта вам треба на основу детаљних налаза крви.“
Истакла је да се суплементација мора прилагођавати свакој особи појединачно и да се не може заснивати на препорукама које су намијењене широкој публици.
Многи грађани шумеће таблете купују у супермаркетима, увјерени да на тај начин помажу организму. Лекићева, међутим, сматра да је ријеч о неадекватном начину уношења хранљивих материја.
„То се званично зове додатак прехрани, али то је ходајућа катастрофа! Када узмете ту шумну таблету, ви уопште не знате шта је ваш организам из ње искористио. Наш желудац има киселину која, када унесете такав орални препарат, буквално све уништи. Шумне таблете су потпуно инадекватан начин испоруке нутријената.“
Према њеним ријечима, потрошачи често не знају у којој мјери је организам искористио састојке из препарата који су унијели.
Једна од најчешћих грешака јесте истовремено узимање више различитих таблета. Посебно је указала на комбиновање препарата жељеза са лијековима за заштиту желуца, кафом, чајем или млијеком.
Када је ријеч о лијековима за заштиту желуца и препаратима жељеза, навела је да између њиховог узимања мора постојати временски размак.
„Лијек за заштиту желуца и жељезо се морају раздвојити најмање четири сата! Ако их попијете заједно, не дјелује ни заштита ни жељезо.“
Жељезо, како је објаснила, не би требало узимати уз кафу, млијеко или чај. Препоручује се узимање на празан желудац и у комбинацији са витамином Ц, како би се омогућила одговарајућа апсорпција.
Говорећи о магнезијуму, Лекићева је навела да га је због квалитета савремене исхране тешко у довољној количини унијети искључиво храном. Упозорила је и да људи често занемарују симптоме који могу указивати на његов недостатак.
„Пацијенти кажу: ‘Ма, само ме мало хвата грч у мишићу на нози’. Али, који је наш највећи и најважнији мишић? Срце! Мене не брине тај мишић у нози, он је само површински симптом и аларм да ћете имати проблем са срцем јер немате довољно магнезијума. Ми стално лијечимо симптоме, а не узрок.“
Према њеним ријечима, грчеви у мишићима не би требало да се посматрају само као пролазна непријатност, већ као могући сигнал да у организму постоји одређени недостатак.
Лекићева се осврнула и на искуство током боравка на одјељењу абдоминалне хирургије, гдје је, како је навела, уочила велики број операција уклањања жучне кесе због каменаца.
„Било ми је невјероватно – 20 операција дневно, вађење жучне кесе због каменаца! Пацијенте возе као на траци. Зашто? Због прекомјерне, насумичне суплементације (попут неконтролисаног узимања калцијума и витамина Д који се онда таложе) и воде коју пијемо, а која је пуна свега. Стално рјешавамо посљедице, а нико не пита шта је узрок.“
Она је неконтролисано узимање појединих суплемената, међу којима су калцијум и витамин Д, повезала са могућношћу њиховог таложења у организму.
На крају разговора поручила је да суплементи могу бити само додатна подршка организму, али не и замјена за лијекове, правилну исхрану, квалитетан сан и физичку активност.
„Суплементи су додаци, подршка на путу здравља, а не замјена за лијек, добар сан, храну или физичку активност. Ако почнете претјеривати на своју руку, можете бити само још болеснији“, закључује др. сц. Лана Лекић.
Прије узимања нових витамина или других додатака исхрани потребно је урадити одговарајуће лабораторијске анализе. То подразумијева комплетну и диференцијалну крвну слику, провјеру нивоа жељеза и феритина, као и анализу стања јетре.
Тек на основу резултата и након консултација са љекаром или фармацеутом требало би одредити да ли је суплементација потребна и који препарати одговарају конкретној особи.
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