Промјене на језику које не смијете игнорисати: Могу указивати на озбиљне болести

Аутор:АТВ редакција
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Доктори истичу да језик може да открије изненађујуће много о прецесима у тијелу.
"Језик је фасцинантан орган и пружа директан увид у иначе скривене процесе у људском тијелу", рекао је за ХуффПост др Петер Ц. Белафски, директор Центра за глас и гутање на Универзитету Калифорнија у Дејвису.
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"Често о њему размишљамо само као о органу који нам омогућава говор, љубљење, чуло укуса и гутање. Докторима, међутим, може да да прве назнаке о недостатку нутријената, неуролошким и аутоимуним поремећајима, па чак и о раку", додао је. Добра вијест је да већина промјена на језику није опасна.
"Многе промјене у изгледу језика су безопасне, а може да их узрокује нешто сасвим једноставно, попут хране коју сте појели или благе инфекције", каже др Нора Тосунијан, медицинска директорка у систему Хацкенсацк Меридиан Хеалтх. "Ипак, језик може да понуди вредне информације о вашем општем здрављу."
Стога је корисно с времена на вријеме пратити текстуру, боју и величину језика. У наставку доктори издвајају симптоме и промјене које увијек схватају озбиљно и објашњавају зашто ни ви не би требало да их занемарите.
"Рану или чир на језику који не зацијели за двије до три недјеље никада не занемарујем, посебно на бочним странама или доњем дијелу", каже др Џон Крамер, ванредни професор на Одјељењу за оториноларингологију Медицинског факултета Универзитета Вејн Стејт. "То је класичан изглед рака језика. Опасност лежи у томе што је у раној фази често безболан и тврд на додир, па људи мисле да су се угризли или да се ради о обичној афти и чекају да прође."
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Иако је примамљиво занемарити такву малу промјену, требало би да потражите помоћ доктора ако не показује знакове зацјељивања.
"Већину рана на језику узрокује нешто једноставно, попут случајног угриза или иритације од оштрог зуба", каже др Хамид Џалилијан, оториноларинголог у УЦИ Хеалтху. "Никада не бих занемарио рану која је присутна и након двије недјеље, поготово ако је тврда, лако крвари или изгледа као да расте. Рана која траје дуже од три недјеље може да буде рани знак рака усне дупље. Њу би требало да прегледа стоматолог или специјалиста за ухо, грло и нос, па по потреби да уради биопсију."
Осим рака, лезије и чиреви могу да упућују и на хроничне вирусне или гљивичне инфекције, као и на системске проблеме.
"Језик који је већи од нормалног, стање познато као макроглосија, може да буде знак скривеног здравственог проблема", наводи Тосунијан. "Узроци могу да буду хипотиреоза, алергије на храну или лијекове, или амилоидоза - риједак поремећај код којег се абнормални протеини накупљају у органима."
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Натечен или повећан језик лакше је уочити од других, суптилнијих промјена. "Језик који се повећава и има 'валовите' рубове на мјестима гдје притишће зубе може да упућује на проблем са штитастом жлијездом или, рјеђе, на амилоидозу", додаје Крамер.
Ако се отицање догоди изненада, ситуација је хитна. "Нагло отицање језика може врло брзо да постане опасно јер може да блокира дисање", упозорава Џалилијан. "Ако особа уз то има потешкоћа са дисањем, гутањем или говором, треба одмах да позове хитну помоћ. Узрок може да буде озбиљна алергијска реакција или инфекција која се брзо шири."
"Нову квржицу, задебљано подручје или тврдо мјесто на једној страни језика увијек треба прегледати", каже Џалилијан. "Додатно бих се забринуо ако се уз то јави утрнулост, крварење, потешкоће са помицањем језика, бол при гутању или квржица на врату која траје дуже од три недјеље."
Ризични фактори за рак језика укључују употребу дувана и алкохола, али и хроничну иритацију језика због лоших стоматолошких радова, попут оштрог зуба или крунице.
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"Црвена, бијела или мјешовита мрља на бочној страни језика заслужује пажњу ако траје дуже од три недјеље", каже Џалилијан. "Може да је узрокује иритација или инфекција, али у неким је случајевима ријеч о преканцерозној промјени. То је посебно забрињавајуће ако је захваћено подручје дебело, храпаво или тврдо."
Бијеле наслаге могу да имају различите узроке. Кремасте бијеле мрље које могу да се обришу, а испод њих остаје црвенило, обично су знак оралне кандидијазе (гљивичне инфекције), која је честа након узимања антибиотика. Међутим, ако се то догоди здравој одраслој особи без очитог разлога, доктори савјетују провјеру имунолошког система, на примјер због неконтролисаног дијабетеса или ХИВ-а.
"Свакако бисмо хтјели да испитамо промјену у начину на који језик излази из уста, односно да ли му је кретање ограничено или скреће на једну страну умјесто да иде равно", каже др Бријана Кроули, професорка ларингологије на УЦ Давис Хеалтху. То може да буде попраћено промјенама у говору. На покретљивост језика могу да утичу мождани удар, неуродегенеративни поремећаји, тумори или трауме.
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"Гладак и болан језик боје сировог меса може да буде први знак недостатка витамина Б12, фолата или гвожђа", каже Крамер. Блијед језик такође може да упућује на анемију, док изразито црвен језик може да буде знак упале узроковане инфекцијом или аутоимуном болешћу попут Сјегреновог синдрома.
Ако језик изгуби своју нормалну квргаву текстуру и постане гладак и сјајан, то се назива атрофични глоситис, а често је повезан са нутритивним дефицитима или целијакијом.
"Јаркоцрвени језик са квржицама, уз повишену температуру и грлобољу, може да се појави код инфекција као што је шарлах", каже Џалилијан. Код дјеце то може да се види и код Кавасакијеве болести, озбиљног стања које узрокује упалу зидова артерија. У таквим је случајевима потребна хитна докторска процјена.
"Дрхтање језика може да буде знак неуролошке болести попут Паркинсонове или есенцијалног тремора", каже Белафски. "Фасцикулације - невољни трзаји мишића језика - један су од најозбиљнијих знакова и могу да упућују на болест моторних неурона као што је АЛС."
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Појава утрнулости или промјена чула укуса захтијева љекарску обраду, поготово ако је захваћен само један дио језика. Неуролошки симптоми могу да буду знак локалног проблема, али и промјена у мозгу. Опште је правило да сваки нови симптом на подручју главе и врата који траје дуже од четири недјеље треба да прегледа стручњак.
Доктори савјетују да се не игнорише бол која не пролази или се с временом погоршава. "Један од главних симптома који изазивају забринутост јесте упорна и прогресивна бол у језику", каже др Џон Мален-Ст. Клер, оториноларинголог у Цедарс-Синаију. Додатно је забрињавајуће ако је бол повезана са боловима у уву, преноси Пинк.
Иако су многе промјене на језику безопасне, важно је да се прати његово стање. "Немојте да гледате само горњу страну језика", савјетује Крамер. "Провјерите стране и доњи дио. То су најчешћа мјеста гдје се појављује рак, а управо њих превидимо брзим погледом у огледало."
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Он напомиње да стопе рака језика расту међу млађим људима, понајвише код жена, од којих многе никада нису пушиле. Ипак, нема разлога за панику. "Голема већина промјена на језику није ништа страшно. Поента није у страху, већ у препознавању кључних упозорења и правовременом одласку доктору."
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