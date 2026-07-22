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Несвакидашња крађа на Јадрану: Словенци с обале однијели реплику бродског топа

22.07.2026 22:03

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Фото: АТВ

Хрватска полиција ухапсила је 24-годишњег држављанина Словеније због сумње да је у средишту Малог Лошиња украо реплику бродског топа вриједну око 1.500 евра.

Према информацијама Полицијске управе приморско-горанске, крађа се догодила током ноћи на понед‌јељак. Младић је наводно с обале у центру града однио реплику бродског топа, чиме је 48-годишњем хрватском држављанину причинио знатну материјалну штету.

Полиција је након пријаве покренула криминалистичко истраживање те пронашла украдени предмет. Реплика бродског топа потом је враћена власнику.

Током истраге утврђено је да је осумњиченом у крађи наводно помагао још један словеначки држављанин. Хрватска полиција за њим је расписала потрагу.

Након завршетка криминалистичког истраживања, 24-годишњак је предан притворском надзорнику. Против њега је надлежном државном одвјетништву поднесена казнена пријава због сумње да је починио кривично д‌јело крађе.

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Тагови :

Крађа

Хрватска

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