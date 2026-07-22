Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија

Аутор:АТВ редакција
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Трагедија је погодила дом Драгана Стојковића Пиксија, пошто је мајка нашег бившег селектора и фудбалера преминула у 86. години, потврдио је он путем друштвене мреже Инстаграм.
Он је оставио кратку поруку на свом сторију, гдје је написао датум рођења и смрти своје мајке.
"Драга моја мајко, почивај у миру и нека ти је вјечна слава. 11. 08. 1940 - 21. 07. 2026.", написао је Драган Стојковић Пикси уз емотиконе молитве и крста.
Пикси је кроз своју каријеру често на конференцијама за медије истицао колико му је важна подршка породице и мајке на путу ка највећим успјесима", преноси Телеграф.
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