Шакира пробудила носталгију: Нова пјесма за Свјетско првенство поново опчинила свијет

Аутор:АТВ
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Колумбијска звијезда Шакира поново наступа на Свјетском првенству у фудбалу са новом пјесмом "Даи Даи" коју изводи са Бурна Бојом, а реакције публике широм свијета већ су показале колико је њено име нераскидиво повезано са Мундијалом.
Нова нумера пробудила је носталгију и еуфорију каква је владала 2010. године када је Шакирина пјесма Waka Waka "This Time for Africa" постала глобални феномен и једна од најпрепознатљивијих спортских химни свих времена.
Шакирина прича на Свјетским првенствима почела је 2010. године када је извела званичну пјесму Мундијала у Јужној Африци – "Wака Wака This Time for Africa".
Пјесма је моментално освојила свијет, нашла се на врховима музичких листа у бројним државама и постала много више од обичне спортске химне. Спој афричких ритмова, заразног рефрена и позитивне енергије учинио је да "Waka Waka" остане симбол једне генерације љубитеља фудбала.И данас, 16 година касније, ова нумера се сматра најуспјешнијом и најутицајнијом пјесмом икада везаном за Свјетско првенство.
Четири године касније Шакира се вратила на Мундијал са песмом "Ла Ла Ла (Бразил 2014)".
Иако није била званична химна турнира, пјесма је била централни дио ФИФА промотивних кампања и стекла огромну популарност захваљујући виралном споту и милионским прегледима широм свијета.
"Ла Ла Ла" је додатно учврстила везу између Шакире и највећег фудбалског такмичења, потврђујући да њен глас и енергија савршено одговарају атмосфери Свјетског првенства.
Послије више од деценије, Шакира је поново ангажована за музику која ће обележити ново Свјетско првенство 2026.
Овога пута удружила је снаге са нигеријском звијездом Бурна Бојом на пјесми "Даи Даи", која прати Мундијал 2026. године у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Од самог објављивања, пјесма је изазвала велико интересовање међу навијачима, а многи су управо у њеном звуку препознали дух заједништва и славља који је својевремено донео и легендарни хит "Wака Wака".
Шакира је, међутим, и прије Африке имала везе са Свјетским првенством у фудбалу. Иако није била званична пјесма Светског првенства 2006. године у Њемачкој, она је наступила на завршној церемонији финала са својим великим хитом "Hips Don’t Lie". Пјесма, која је већ тада била глобални феномен, унела је латино ритмове и енергију на највећу фудбалску позорницу, најављујући сарадњу са ФИФА која ће неколико година касније кулминирати легендарном "Wака Wаком".
(Б92)
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