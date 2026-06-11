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Зашто БХРТ не преноси наступ БиХ на Свјетском првенству? Свађа ДФ-а и Форте

Аутор:

АТВ
11.06.2026 17:01

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Зашто БХРТ не преноси наступ БиХ на Свјетском првенству? Свађа ДФ-а и Форте
Фото: Tanjug/AP/Noah K. Murray

Чињеница да БХРТ неће преносити утакмице фудбалске репрезентације БиХ на предстојећем Свјетском првенству изазвала је политичку дебату између Демократске фронте (ДФ) и министра комуникација и саобраћаја у Савјету министара БиХ Едина Форте (Наша странка).

Из Демократске фронте су оштро осудили тренутну власт коју чине странке Тројке, наводећи да је ситуација с ТВ правима "скандалозна и понижавајућа за све грађане БиХ".

Из ове странке сматрају да власт није показала довољно воље ни ангажмана да осигура пренос на јавном сервису, а прст одговорности директно упиру у ресорног министра Едина Форту.

"Посебну одговорност за срамоту и неугодност с којом смо суочени сноси тројкин ресорни министар Един Форто којег овим путем позивамо да поднесе неопозиву оставку на мјесто министра, те да у име Савјета министара и његове странке упути извињење грађанима", поручују из ДФ-а.

Из ДФ-а додају да умјесто јавног сервиса, утакмице Змајева преносе приватне телевизијске станице, што према њиховим ријечима најбоље илуструје стање у које је власт довела државу.

Запитали су се и због чега грађани уопште плаћају РТВ таксу те оптужили власт да свјесно ради на уништавању БХРТ-а именовањем кадрова који су позивали на неплаћање претплате.

Недуго након оптужби, огласио се и Форто, истичући да јавност заслужује тачне и потпуне информације, а не "јефтине политичке поене".

Форто је нагласио да је БХРТ једина институција надлежна за откуп ТВ права и да министарство нема законске овлашћења да учествује у комерцијалним лицитацијама.

Према подацима министарства, јавни сервис је заправо послао вишемилионску понуду, али је тржишна утакмица изгубљена.

БХРТ је учествовао у поступку откупа права и понудио приближно три милиона КМ за пренос утакмица.

Носилац права је прихватио финансијски повољнију понуду, након чега су ексклузивна права додијељена Арени Спорт.

БХРТ је накнадно није успио постићи договор с Ареном Спорт о подјели или откупу дијела права.

"Грађанима се покушава представити да је неко политичком одлуком ускратио пренос утакмица репрезентације БиХ на јавном сервису. То једноставно није тачно. Ријеч је о поступку додјеле комерцијалних права у којем су учествовали емитери, а одлуку је донио носилац права", изјавио је Форто.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

БХРТ

Един Форто

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