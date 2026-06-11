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Свечано отворено Свјетско првенство

Аутор:

АТВ
11.06.2026 21:06

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Свечано отворено Свјетско првенство
Фото: Tanjug / AP / Ricardo Mazalan

Чекање је завршено! Свечаном церемонијом на култном стадиону Астека у Мексико Ситију отворено је 23. Свјетско фудбалско првенство. Први меч ће одиграти Мексико и Јужна Африка.

Славна колумбијска пјевачица Шакира и Бурна Бој извели су пјесму "Даи Даи", службену химну овогодишњег Свјетског првенства уз атрактивну плесну тачку.

Пјесма је службена химна ФИФА Свјетског првенства 2026. године. У писању и композицији поред Шакире и Бурна Боја учествовао је и британски кантаутор Ед Ширан.

Колумбијка је одушевила више од 80.000 навијача на стадиону Астека у Мексико Ситију, обасјавајући арену својим препознатљивим енергичним плесним покретима усред мора плесача и маријачи бенда.

На почетку се огроман трофеј Свјетског првенства, популарна „богиња“, могао видјети како избија из земље на средини терена, а плесачи у традиционалној одјећи и шареним костимима наступали су све вријеме.

Уочи самог почетка утакмице, све заставе 48 репрезентација које учествују на Свјетском првенству приказане су на терену.

Након шоу-програма са заставама учесница Свјетског првенства, за крај су нас извођењем почастили легендарни Андреа Бочели и јужнокорејска пјевачица Еџеј.

Церемонији отварања присуствовао је и низ других музичких звијезда, а милиони људи из цијелог свијета пратили су турнир на спектакуларан начин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мексико

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