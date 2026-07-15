"ДА ЦРКНЕМ - САДА ДА!" Јелена Карлеуша открива шокантну преписку са Душком Тошићем

Аутор:АТВ редакција
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Поп дива Јелена Карлеуша гостовала је у емисији „Амиџи шоу“ код Огњена Амиџића, гдје је у свом препознатљивом стилу, без длаке на језику, отворила душу о новим музичким успјесима, али и о приватном животу који не престаје да интригира јавност.
Карлеуша је на самом почетку емисије проговорила о својој новој пјесми „Сада је све океј“, која је за кратко вријеме постала огроман хит и преплавила друштвене мреже.
„Пјесма је прошла феноменално, реакције су невјероватне и публици је очигледно требало нешто овако од мене. Све се поклопило баш како треба“, истакла је Јелена не скривајући понос због још једног у низу успјеха.
Ипак, највећи мук у студију, а потом и лавину реакција на мрежама, изазвало је Јеленино признање о поруци коју је добила од бившег супруга, некадашњег фудбалера Душка Тошића.
Наиме, у тексту њене нове пјесме налази се веома упечатљив стих: „Само да цркнеш, до тога ми је стало“, у којем се Душко очигледно одмах препознао.
Јелена је открила да јој је он, након дугог периода ћутања, послао поруку одмах послије финала „Пинкових звезда“ и упитао је да ли то жели да он цркне, на шта му је она кратко и директно одговорила "да сада жели".
Ова искрена и прилично оштра преписка насмијала је, али и шокирала гледаоце крај малих екрана. Карлеуша је још једном доказала да не мари за табуе и да је спремна да потпуно оголи своју интиму пред камерама, остављајући јавност да бруји о њеном односу са бившим супругом, пише Курир.
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