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"ДА ЦРКНЕМ - САДА ДА!" Јелена Карлеуша открива шокантну преписку са Душком Тошићем

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 07:36

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Јелена Карлеуша
Фото: Youtube / K1 Televizija

Поп дива Јелена Карлеуша гостовала је у емисији „Амиџи шоу“ код Огњена Амиџића, гдје је у свом препознатљивом стилу, без длаке на језику, отворила душу о новим музичким успјесима, али и о приватном животу који не престаје да интригира јавност.

„Сада је све океј“ руши рекорде

Карлеуша је на самом почетку емисије проговорила о својој новој пјесми „Сада је све океј“, која је за кратко вријеме постала огроман хит и преплавила друштвене мреже.

„Пјесма је прошла феноменално, реакције су невјероватне и публици је очигледно требало нешто овако од мене. Све се поклопило баш како треба“, истакла је Јелена не скривајући понос због још једног у низу успјеха.

Шок преписка: „Да цркнем, јел?“

Ипак, највећи мук у студију, а потом и лавину реакција на мрежама, изазвало је Јеленино признање о поруци коју је добила од бившег супруга, некадашњег фудбалера Душка Тошића.

Наиме, у тексту њене нове пјесме налази се веома упечатљив стих: „Само да цркнеш, до тога ми је стало“, у којем се Душко очигледно одмах препознао.

Јелена је открила да јој је он, након дугог периода ћутања, послао поруку одмах послије финала „Пинкових звезда“ и упитао је да ли то жели да он цркне, на шта му је она кратко и директно одговорила "да сада жели".

Ова искрена и прилично оштра преписка насмијала је, али и шокирала гледаоце крај малих екрана. Карлеуша је још једном доказала да не мари за табуе и да је спремна да потпуно оголи своју интиму пред камерама, остављајући јавност да бруји о њеном односу са бившим супругом, пише Курир.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

Душко Тошић

Пинкове Звезде

Огњен Амиџић

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