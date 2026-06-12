Јужна Кореја срушила Чешку након преокрета, оборен рекорд Мундијала

Аутор:АТВ
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Фудбалери Јужне Кореје савладали су Чешку 2:1 (0:0), након преокрета у Гвадалахари, у другом мечу првог кола Групе А на Свјетском првенству.
Јужна Кореја је била значајно опаснија екипа у првом дијелу, али само једном је шутирала у оквира чешког гола.
Ли је у 15. миунуту шутирао са дистанце по средини гола, али је голман Ковар добро реаговао и одбранио.
Том је претходило петоминутно испитивање снага, да би прво узбуђење био шут Сона након дубинског паса, који је изблокиран клизећим стартом у корнер.
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У наставку су се разиграли и Чеси, а први је запријетио, очекивано Шик, чији је ударац из близине такође изблокиран.
Преузели су Чеси контролу средином полувремена, да би након прве паузе за освјежење у 23. минуту, темпо меча опет пао.
Водила се жестока борба између два казнена, да би у завршници полувремена Кореја стигла до најбољих гол шанси.
Сон је оба пута подигао навијаче са сједишта, прво снажним ударцем са дистанце, а онда и опасним покушајем са ивице казненог, након ког је лопта прозујала поред лијеве стативе.
А онда је у надокнади времена добио лопту у казненом простору након дуплог паса са Лијем, међутим, нешто јача повратна лопта је спријечила можда и најбољу шансу за погодак.
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Након што су Корејци контролисати већи дио меча у првих сат времена игре, услиједио је шок у Гваладалахари.
Крејчи је искористио фантастично убацивање Куфала руком из аута и главом затресао мрежу ривала у 59. минуту (0:1).
Међутим, већ у 67. Кореја је изједначила, након сјајне комбинације Лија и Хванга, који је прво "заломио" штопера и голмана, а онда лобовао чувара чешке мреже (1:1).
Десетак минута касније Чесима је поништен нови гол главом послије прекида, овог пута Соучека, након ВАР интервенције.
Само три минута послије тога Кореја стиже до преокрета, а овог пута је бивши играч Звезде Хванг асистирао резервисти Оху који погађа из петерца (2:1).
Чеси су до краја сусрета покушавали да изједначе, али голман Ким је сјајним одбранама након удараца Адама Хложека и Михала Садилека сачувао побједу својој екипи.
Кореја је забиљежила осму побједу у својој историји на свјетским првенствима, четврту са 2:1, а сва четири пута је то радила послије преокрета.
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У првом дуелу групе, на отварању Мундијала, домаћин Мексико је савладао Јужну Африку 2:0 на стадиону Астека.
Тако послије првог кола Мексико и Кореја имају по три бода, док су Чешка и ЈАР без бодова.
У другом колу ће ривали бити управо поражени (18. јун) и побједници (19).
На овом мечу оборен је и рекорд Мундијала.
Наиме, селектор Чешке Мирослав Коубек постао је најстарији селектор у историји свјетских првенстава са 74 године и девет мјесеци старости.
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