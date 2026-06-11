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Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке

Аутор:

АТВ
11.06.2026 23:07

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Три црвена и два гола: Мексико славио против Јужне Африке
Фото: Tanjug / AP / Ricardo Mazalan

Репрезентација Мексика савладала је Јужну Африку резултатом 2:0 на отварању Свјетског првенства у мечу са три директна црвена картона на стадиону Азтека на 2.200 метара надморске висине.

Први гол на Мундијалу са 48 репрезентација постигао је Хулијан Кињонес већ у деветом минуту, коначан резултат постигао је прекаљени голгетер Раул Хименес.

Мексико је кренуо офанзивно од првог судијског звиждука, да би отпор ривала сломио већ у девет минуту.

Неопрезан је био дефанзивац Јужне Африке ком се пришуњао Ерик Лира и украо лопту, коју је проследио до Кињонеса, а овај шутирао са 17 и био је то први погодак на Мундијалу. Голману Вилијамсу лопта је прошла кроз ноге и завршила је у мрежи.

У 25. минуту и званично је први пут употребљена пауза за хидратацију која траје три минута. То ће бити пракса на сваком мечу током Мундијала у првом и у другом полувремену.

Прву прилику Јужна Африка имала је у 38. минуту преко Фостера, претходно је Мексико запријетио, али је голман Вилијамс пресјекао у срцу петерца један оштар пас по земљи.

Кињонес је у 43. минуту уздрмао стативу и права је срећа за Јужну Африку што на полувреме није отишла са два гола заостатка.

Први шут у оквир гола за Јужну Африку, која је, чини се, залутала на Мундијал, упутио је Мбокази у 45. минуту са велике удаљености, око 30 метара. Био је то лак плен за голмана домаћих Рангела.

Почетак другог полувремена донио је колосалну прилику за Мексиканце, Хименес је избио „очи у очи“ са Вилијамсом, а Ситол је одлучио као посљедњи да га руши, због чега му је главни арбитар показао директан црвени картон.

Јужна Африка је од 49. минута остала са десеторицом на терену.

Брзо су се одвијале измјене, с обзиром на то да према новом правилу ФИФА свега 10 секунди тим има за измјену, у случају да се одуговлачи, играч који то не испоштује, његова замјена не смије на терен још минут.

Мексико је у 67. минуту удвостручио предност преко свог најискуснијег фудбалера Раула Хименеса. Фантастично је испратио центаршут са десне стране, и рутински је главом са пет метара затресао мрежу „Бафане, Бафане“.

Јужна Африка је у 84. минуту остала без још једног играча, јер је Темба Цване због ударања руком у предјелу лица и то без лопте, добио директан црвени картон.

И Мексико је добио директан црвени картон због грубог прекршаја Цесара Монтеса у 92. минуту.

На крају рутински тријумф Мексика против Јужне Африке, која ни по чему није показала да јој је мјесто на Мундијалу.

У Групи А налазе се још Јужна Кореја и Чешка, који се састају од четири сата ујутру.

(Спутњик)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мексико

Јужна Африка

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